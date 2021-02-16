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美眾議員籲抵制北京冬奧 批中國「殘暴極權」

記者張聲肇／綜合報導
佛州共和黨籍聯邦眾議員華茲15日在國會提出決議案，呼籲美國抵制明年北京冬奧。圖為遊客經過冬奧場館之一的河北崇禮賽場。(美聯社)
佛州共和黨籍聯邦眾議員華茲15日在國會提出決議案，呼籲美國抵制明年北京冬奧。圖為遊客經過冬奧場館之一的河北崇禮賽場。(美聯社)

川普所屬的共和黨對中共的強硬態度，未因川普卸任而軟化。佛州共和黨聯邦眾議員華茲(Mike Waltz)15日提出決議案，以中共是殘暴極權為由，呼籲美國抵制明年北京冬奧。佛州另一名聯邦眾議員吉梅尼茲(Carlos Gimenez)則投書報紙，警告拜登勿軟化對中國立場。

華茲在提案中表示，如果2022年冬奧不易地舉行，美國不可能摸著良心，讓美國運動員歡欣投入由「殘暴獨裁政權」主辦的體育活動，讓奧運再度加持中共合法性的話，它更會進一步膽大妄為。他呼籲美國奧委會提議，2022年冬季奧運改到中國以外的地方舉行，如果國際奧委會拒絕，美國與其他國家的奧委會應退出2022年冬奧。

他說中共「殘暴獨裁」的根據是，中共以「前所未有」的動作，擴大其迫害平民的政策，包括新聞檢查、脅迫、羈押維護基本人權的個人與團體，特別是在新疆和香港的個人與團體，還透過大型集中營、強迫勞動等手段，讓宗教臣服，又掩藏新冠病毒起源。

決議案指出，奧運會是慶祝國際文化、發揮人性的活動，成立的宗旨，就是要獨立於政治、意識形態與外交的分歧，在中共踐踏新疆與香港人權、鎮壓宗教自由、新冠病毒肆虐全球之際，在它境內舉辦2022年冬奧，是「不道德、不合倫理、錯誤的」。

他說，他無法想像，美國旗幟飛揚在強制勞動與拘押、甚至大規模屠殺日漸現形的國度，美國的年輕人到北京歡慶「壞到無以復加的威權政權」主辦的活動。

吉梅內茲投書「國會山莊報」(The Hill)，提醒拜登，勿忘中國是美國地緣政治與經濟「最危險的敵人」。他說，中國勢必會擺低姿態，以妥協的語氣接觸拜登，逼迫美國放棄對中國「最大程度施壓」戰略，最終目的是讓美國相信中國的謊言，亦即它是值得信賴的好夥伴，世界由它來領導，確是好事一樁。

吉梅內茲強調，他對中國的觀察，從當邁阿密市長時就注意到，中國無時不在想方設法「控制我們的關鍵基礎設施建設與資產」，不是無的放矢，拜登千萬不能中了中共的圈套，弱化對中國的立場，只加強外交政策中，軍事之外的各項要素。

拜登和川普政府官員都認為，中國對美國國家安全造成一大威脅，這是「兩黨」共識，也是兩黨應共同處理的問題。

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