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暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

編譯郭宣含／綜合15日電
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

強烈暴風雪連日侵襲美國，許多地區因低溫導致道路結冰、停電和交通受阻，目前七州已宣布進入緊急狀態；全美數百個地區出現創紀錄低溫，達拉斯更是自1989年以來首度降至華氏零度以下；未來一周冰點以下低溫估計會持續影響48州逾2億4500萬人，冷空氣影響範圍廣泛，從墨西哥邊界到加拿大邊界約2000哩的民眾，收到暴風雪警告或提醒。

全國已至少五座機場被迫關閉，位於德州的北美最大煉油廠也關閉，若未來幾天持續斷電，恐影響東岸逾五分之三燃料供應。

北達科他州到德州數百萬人15日得在停電一片漆黑中，捱過零下低溫，截至15日下午逾400萬戶無電可用；電力公司持續處理天然氣供應和風力發電機結凍的問題，但電網負責人無法確定何時恢復供電，這波天氣估計會持續到17日。

根據紀錄各地停電情況的Poweroutage.us網站，德州逾380萬戶家庭和店家15日無電可用，堪薩斯、密蘇里、阿肯色、路易斯安納等州另有22萬5000戶停電。

由於新冠疫苗須低溫保存，斷電導致醫護中心得趕緊趁疫苗失效前為民眾接種，拜登總統已批准德州進入緊急狀態，以提供更多援助。

惡劣天氣壟罩全美以來，至少有13人因天氣相關交通事故死亡；全美逾三分之一地區15日溫度在零度以下，達拉斯跌至零度，奧克拉荷馬市(Oklahoma City)零下6度，堪薩斯市零下32度，均創1989年以來最冷紀錄。

在各州寒害中，德州尤其嚴重，該州人口最多的哈里斯郡(Harris County)呼籲400萬名居民勿出門，就算停電還是待在家裡最安全，這波冷天氣估計要到16日晚間或17日上午才會轉暖。

有線電視新聞網(CNN)報導，至少有五座大型機場因暴風雪和結冰而暫時關閉；達拉斯和奧斯汀航班受到格外嚴重的影響，根據航班監測網站FlightAware統計，截至15日傍晚，至少有3890個從美國出發或抵達的航班取消。

低溫不僅造成斷電和天然氣市場紊亂，德州最大煉油廠15日也因此暫停關閉；根據顧問公司Energy Aspects Ltd.，該煉油廠已暫停供應每日逾300萬桶原油的產量。

由於該油廠供應東岸逾五分之三燃料，又在疫情期間減產，若德州未來幾天持續停電，恐使燃料供應緊縮，進一步推升全美未來幾天和數周的燃料價格。

全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州密德蘭...
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州密德蘭市產油與煉油業都因超低溫而暫時停工。(美聯社)
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為中部奧克拉...
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為中部奧克拉荷馬市內出動大批剷雪車清雪。(Getty Images)
華盛頓州西雅圖市。(Getty Images)
華盛頓州西雅圖市。(Getty Images)

德州 低溫 暴風雪

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