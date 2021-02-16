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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

連鎖藥局接種疫苗 符合資格可線上預約 手機App也行

編譯徐薏茹／綜合15日電
CVS連鎖藥店已在11個州提供新冠疫苗注射，並將擴大規模。圖為華盛頓州的一家CVS店。(美聯社)
CVS連鎖藥店已在11個州提供新冠疫苗注射，並將擴大規模。圖為華盛頓州的一家CVS店。(美聯社)

拜登政府本月宣布擴大新冠疫苗接種計畫，發放更多劑量給各州並開始分發至零售藥局，符合資格的民眾已可在線上預約登記，並前往各大連鎖藥局通路接種疫苗。

隨著製藥廠增加產量，預計將加速擴大參與分發的藥局和疫苗配置的數量，根據聯邦的計畫，符合條件的民眾現在已可在CVS、華格林(Walgreens)、沃爾瑪(Walmart)、Sam's Club大賣場等地點接種疫苗。

CVS目前在11州提供疫苗給符合條件的族群，但據點有限，CVS表示疫苗將只提供給有預約的民眾，符合資格的民眾可至線上或透過手機應用程式「CVS Pharmacy」預約施打疫苗，若無法使用以上兩項管道，可連絡客服。

華格林也在15州提供有限的疫苗，對象包含健康照護工作人員、65歲以上的年長者和有既有疾病(preexisting conditions)的患者，華格林也已建立線上預約系統，目前因為庫存有限，華格林僅提供疫苗給預約的民眾。

在22州有超過1000家店的沃爾瑪和Sam's Club藥局接受聯邦的疫苗配置，符合資格的民眾可直接透過兩家藥局的網站預約接種疫苗，在Sam's Club預約無需擁有會員資格。此外，若顧客設置簡介，將能收到通知提醒他們何時施打第二劑疫苗。

其他連鎖商店如Rite Aid及好市多(Costco)等及一些超市藥局也將分配劑量。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，疫苗將依據各州的人口配置，但會優先分配給受疫情影響嚴重的少數族群。

聯邦疾病防治中心(CDC)發言人在寄給「CBS MoneyWatch」的郵件中表示：「聯邦政府提供100萬劑新冠疫苗給此項計畫，我們無法確定未來幾周每周將提供給藥局夥伴多少劑量，但每周的疫苗配置預計將隨著疫苗供應增長而跟著增量。」

疫苗 藥局 疫情

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