美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

過去兩周，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，據分析主因是人們妥善遵守防疫措施。圖為紐約市餐館上周末重新開放堂食後，只允許25%的入座率。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)數據顯示，過去14天，全美50州的新冠肺炎確診病例均減少，部分州的降幅達25%；專家分析，確診病例減少的主因是人們妥善遵守防疫 措施。

約翰霍普金斯大學統計，截至15日，美國 至少2769萬574人確診、已知48萬6286人死亡。

NBC統計，美國平均每日新冠確診在12日起降至10萬例以下，為連月來首次，但專家提醒確診率仍高，別鬆懈防疫。

數據顯示，過去14天的染疫病例在50州、華盛頓特區、美屬波多黎各和北馬利安納群島(Northern Mariana Islands)都減少，其中10州和波多黎各降幅介於10%到25%之間，40州和北馬利安納群島降幅達25%以上；近幾周飽受疫情 肆虐的加州，過去14天降幅約48%。

這股樂觀趨勢反映在全國每日平均新增病例上，12日的七天平均新增病例降至9萬9052例，同比一個月前為23萬9284例。

病歿趨勢也有好轉，14日通報779人死亡，為去年11月29日以來單日首度少於1000人，但單日死亡人數並非實際趨勢的好指標。

儘管疫情好轉，但公衛專家和政府官員仍提醒人們別忘防疫。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)接受NBC新聞節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「我們每天仍出現約10萬例，每天死亡1500到3500人，這是夏季以來的2.5倍；看到下跌趨勢振奮人心，但現在只是在從最高峰下跌。」

她說，變種病毒已在美國30多州出現，恐會造成更多確診和死亡。

CDC前主任費和平(Tom Frieden)表示，民眾目前看到維持良好防疫行為的影響，這比疫苗的效果還大。

「我不認為疫苗在確診率上有任何顯著影響。」 費和平在「有線電視新聞網」(CNN)人氣時事評論節目「札卡利亞環球公共廣場」(Fareed Zakaria GPS)上說：「是我們做得好：維持距離、戴口罩、不旅遊、不與他人在室內群聚。」

費和平指出，疫情數據仍高，春夏可能還有一波高峰，「尚未脫險」；「我們曾有三波高峰，是否出現第四波看我們的表現，代價甚高」。