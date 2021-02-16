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以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94% 所有年齡皆有效

編譯中心／綜合15日電
研究指出，預防有症狀感染，輝瑞疫苗效力達94%。圖為在佛州坦帕市，國民兵正在協助民眾登記接種疫苗。(Getty Images)
研究指出，預防有症狀感染，輝瑞疫苗效力達94%。圖為在佛州坦帕市，國民兵正在協助民眾登記接種疫苗。(Getty Images)

以色列最大的醫療保健業者說，一項針對以色列人所做的大規模研究顯示，施打兩劑美國美國輝瑞藥廠(Pfizer)和合作夥伴德國BioNTech研發的新冠疫苗後，有症狀感染率比未接種者減少94%。

法新社報導，以色列的「大眾健康服務」機構(Clalit Health Services)表示，在一項具開創性的計畫中，研究人員檢測60萬名依建議打完兩劑輝瑞和BioNTech疫苗的受試者，以及另外60萬名未接種疫苗的人，以探究疫苗對新冠病毒的防護效力。

「大眾健康服務」以希伯來語發表聲明說：「相較於沒有注射疫苗的約60萬名受試者，接種者中，出現症狀的感染率下降了94%，引發重症的比率減少92%。」

聲明中又說：「疫苗對所有年齡群體都有保護效力，包括70歲以上的長者。」

以色列推出大規模疫苗接種行動，目前已有380萬人至少施打第一劑，其中240萬人已接種第二劑。

以色列有900萬人口，先前實施第三度全國封鎖，目前正在鬆綁防疫限制，希望能在3月底前讓所有16歲以上民眾接種疫苗。

「大眾健康服務」指出：「這時候公布初步結果，是為了向尚未接種疫苗的民眾強調，疫苗的防護效力很高，且可防止病情加重。」

研究指出，預防有症狀感染，輝瑞疫苗效力達94%。圖為紐約哈林區一家CVS店藥劑師...
研究指出，預防有症狀感染，輝瑞疫苗效力達94%。圖為紐約哈林區一家CVS店藥劑師為民眾接種疫苗。(美聯社)

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