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新一批疫苗下周送到各州CVS、華格林 輝瑞：年底產生前20億劑

記者顏伶如／綜合報導
聯邦政府下周陸續運送更多新冠疫苗到多州社區的CVS與華格林，兩家連鎖藥房，加速全美施打疫苗的度。(美聯社)
聯邦政府下周陸續運送更多新冠疫苗到多州社區的CVS與華格林，兩家連鎖藥房，加速全美施打疫苗的度。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)全球供應部總裁麥德蒙特(Mike McDermott)接受美聯社14日刊登的專訪中指出，有信心在今年底之前，出貨20億劑與德國廠商BioNTech共同研發的新冠疫苗。他說：「我們有信心能夠說到做到，但我們當然也一直在找尋加速生產及配送更多疫苗的方法。」另一方面，全國連鎖的大型藥局CVS、華格林(Walgreens)表示，已經開始接收聯邦政府提供的新冠疫苗，消費者可以透過網路或電話預約施打時間，不要直接跑到藥局大排長龍。

在輝服務長達30年的麥德蒙特表示，目前輝瑞正努力透過增加生產線、使用承包製造商、批量加倍等措施，設法提升疫苗生產效率。他指出：「眼前出現迫切需求，要讓更多民眾盡快施打疫苗。我們正在擴大產量，要盡可能加快生產疫苗。」

輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗，2020年12月搶先成為獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權使用的首劑疫苗。不過，從12月以來，傳染力更強的不同變種病毒持續出現，分別在英國、南非傳出案例之後，紛紛流傳到美國。已經通過核准的疫苗是否能有效抵抗變種病毒，引起關切。

麥德蒙特說，輝瑞是以新冠病毒「信使RNA」(Messenger RNA)基因編碼技術生產疫苗，優點在於倘若有需要，可以很快對疫苗做出修改，製造脈絡則無須更動。

他說，經過修正的基因資料可以直接納入系統，新版疫苗的製造便可立即展開。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗，在美國國內已完成2720萬劑施打，第二支獲得食藥局緊急授權使用核准的莫德納(Moderna)藥廠研發疫苗，在美國則已完成2550萬劑施打。

根據CVS初步計畫，25萬劑疫苗將送往位於加州、康乃狄克州、夏威夷州、馬里蘭州、麻州、新澤西州、紐約州、羅德島州、南卡羅來納州、德州、維吉尼亞州等共計11州的旗下連鎖藥局，提供給符合資格的民眾施打。

疫苗 藥局 美國

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