我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

「非常明顯的演化優勢」 變種病毒更容易在人體啟動

編譯林育正／綜合14日電
CDC公布的這幀電子顯微鏡照片，顯示新冠病毒。最新研究指出，確診後仍有可能有再被新變種病毒感染。(美聯社)
CDC公布的這幀電子顯微鏡照片，顯示新冠病毒。最新研究指出，確診後仍有可能有再被新變種病毒感染。(美聯社)

全美目前慎防英國與南非變種病毒，科學家也發現好幾種來自美國本土的變種病毒，而這些病毒，似乎與其他變種一樣，擁有更強的傳染力。14日發表的一篇醫學研究發現，在美國出現的七種新冠病毒，全來自同一種異變。

路易斯安納州大健康科學中心病毒學家、研究共同作者卡米爾(Jeremy Kamil)表示：「這種變種的確不太尋常。」

目前雖然還無法完全證實美國病毒擁有更強的傳染力，但變種卻被發現，出現在影響病毒如何進入人體細胞的基因，因此讓科學家格外懷疑。卡米爾表示：「我相信這是非常明顯的演化優勢。」

不過其實不同的基因卻各自往相同的方向進化，並不算太罕見。達爾文(Charles Darwin)就曾在動物身上發現類似的演化現象，病毒學家過去也曾看過類似現象。當新冠病毒開始演化，研究人員每天都在觀察病毒如何以達爾文的進化論進行變種。

醫學研究發現，在美國出現的七種新冠病毒，全來自同一種異變。圖為在洛杉磯市的道奇體...
醫學研究發現，在美國出現的七種新冠病毒，全來自同一種異變。圖為在洛杉磯市的道奇體育館內的疫苗施打站的排隊指示。(美聯社)

不過由於全國新冠病毒樣本中，只有不到1%接受基因定序，因此目前仍無法斷定，新變種病毒在美國感染的程度。研究人員在全美各地都發現了新變種病毒的蹤跡，但無法斷定起源為何處。

現在也難斷言新變種病毒可能傳染力較強，或因假期旅遊等超級傳播者活動，已正在快速散播。

新冠病毒的感染方式為使用棘蛋白的頂端抓住人體細胞的表現，接著再伸出類似魚叉的觸手傳送基因。不過新的突變改變了脊蛋白，使其更容易啟動。

科學家表示變種可能影響病毒進入人體的方式，但奧斯汀德州大學的結構生物學者麥克雷蘭(Jason McLellan)說：「我們還需要後須追蹤以及更多實驗資料。」

研究另一位共同作者、匹茲堡大學演化生物學家庫柏(Vaughn Cooper)表示，光是實驗室實驗，並不足以了解威脅的程度。為深度了解異變，科學家必須分析更大量從全國各地蒐集而來的病毒樣本。他說：「國內居然沒有統一的策略進行監控，真的讓人無法置信。」

變種病毒 美國 路易斯安納州

上一則

居家避疫 對某些伴侶像軟禁而非夢幻世界

下一則

CDC警告：太早解除口罩令 疫情恐反撲

延伸閱讀

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒
變種病毒攻入39州 未來3個半月 美恐再有13萬人病歿

變種病毒攻入39州 未來3個半月 美恐再有13萬人病歿
新冠病毒可能會與人類長存

新冠病毒可能會與人類長存
紐約州7天平均陽性率 降至3.9%

紐約州7天平均陽性率 降至3.9%

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪