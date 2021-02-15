「非常明顯的演化優勢」 變種病毒更容易在人體啟動

CDC公布的這幀電子顯微鏡照片，顯示新冠病毒。最新研究指出，確診後仍有可能有再被新變種病毒感染。(美聯社)

全美目前慎防英國與南非變種病毒 ，科學家也發現好幾種來自美國 本土的變種病毒，而這些病毒，似乎與其他變種一樣，擁有更強的傳染力。14日發表的一篇醫學研究發現，在美國出現的七種新冠病毒，全來自同一種異變。

路易斯安納州 大健康科學中心病毒學家、研究共同作者卡米爾(Jeremy Kamil)表示：「這種變種的確不太尋常。」

目前雖然還無法完全證實美國病毒擁有更強的傳染力，但變種卻被發現，出現在影響病毒如何進入人體細胞的基因，因此讓科學家格外懷疑。卡米爾表示：「我相信這是非常明顯的演化優勢。」

不過其實不同的基因卻各自往相同的方向進化，並不算太罕見。達爾文(Charles Darwin)就曾在動物身上發現類似的演化現象，病毒學家過去也曾看過類似現象。當新冠病毒開始演化，研究人員每天都在觀察病毒如何以達爾文的進化論進行變種。

醫學研究發現，在美國出現的七種新冠病毒，全來自同一種異變。圖為在洛杉磯市的道奇體育館內的疫苗施打站的排隊指示。(美聯社)

不過由於全國新冠病毒樣本中，只有不到1%接受基因定序，因此目前仍無法斷定，新變種病毒在美國感染的程度。研究人員在全美各地都發現了新變種病毒的蹤跡，但無法斷定起源為何處。

現在也難斷言新變種病毒可能傳染力較強，或因假期旅遊等超級傳播者活動，已正在快速散播。

新冠病毒的感染方式為使用棘蛋白的頂端抓住人體細胞的表現，接著再伸出類似魚叉的觸手傳送基因。不過新的突變改變了脊蛋白，使其更容易啟動。

科學家表示變種可能影響病毒進入人體的方式，但奧斯汀德州大學的結構生物學者麥克雷蘭(Jason McLellan)說：「我們還需要後須追蹤以及更多實驗資料。」

研究另一位共同作者、匹茲堡大學演化生物學家庫柏(Vaughn Cooper)表示，光是實驗室實驗，並不足以了解威脅的程度。為深度了解異變，科學家必須分析更大量從全國各地蒐集而來的病毒樣本。他說：「國內居然沒有統一的策略進行監控，真的讓人無法置信。」