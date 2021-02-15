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企業主到處打聽：員工拒打疫苗 可以解雇嗎？

編譯徐薏茹／綜合14日電
越來越企業雇主希望員工主動接種疫苗後再來上班。圖為在西雅圖市亞馬遜分流中心內的疫苗接種站。(美聯社)
越來越企業雇主希望員工主動接種疫苗後再來上班。圖為在西雅圖市亞馬遜分流中心內的疫苗接種站。(美聯社)

全美各地已有越來越多新冠肺炎疫苗可供民眾施打，而企業雇主也將面臨困難的抉擇，決定是否要求員工接種疫苗，由於對新冠疫苗的疑慮，雇主可能會面臨員工抗拒接種疫苗的情況。

在大多數州，疫苗會優先提供給醫護人員、第一線工作者及老年人，部分產業的員工也有權優先施打疫苗，例如紐約的餐廳員工；其餘一般大眾最早要等到春天才開始接種，企業雇主必須在此期間決定公司未來的疫苗政策。

根據調查，約三分之二美國人打算接種疫苗或已經接種完畢，調查也發現15%的美國人不願意接種疫苗，其他17%人表示可能不會接種。

根據公平就業機會委員會的指導方針，雇主可以要求員工接種疫苗，但醫療條件受美國身心障礙者法案保護，以及基於宗教因素不能接種疫苗的員工除外。

雇主須根據各州法規安排疫苗事宜，許多雇主聯絡律師和人資部討論接下來該如何做，雇主最常問的問題：是否能解雇拒絕施打疫苗且不在法律保護範圍內的員工？答案是肯定的。

負責就業法的律師麥特蒙(Jerry Maatman)表示，雇主在公平就業機會委員會的方針下，有權維護工作場所的安全；但麥特蒙也提到，是否解僱的問題最終可能得在法庭上解決，因此雇主在處理員工接種疫苗問題前，最好先尋求法律及人資建議。

法律及人資專家也建議雇主訂定全公司的疫苗政策，向每位員工解釋疫苗的必要性，而雇主也必須記得這是需要謹慎對待和同理心的議題，太過專橫的方法可能會打擊士氣。

一名就業律師表示：「最好的計畫是教育及政策，讓員工知道每件事都是統一的，而你不會單獨挑出任何人。」

有些雇主決定讓員工自主決定是否接種疫苗，也有企業設置獎勵機制鼓勵員工施打疫苗。

疫苗 就業 美國

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