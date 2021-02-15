世衛調查團：2019年12月武漢疫情已嚴重 當地有10多種病毒株

世衛組織武漢調查團首席調查員恩巴瑞克14日表示，此行有重大新發現，並計畫再赴中國，進一步調查20萬人捐血的血液樣本。圖為恩巴瑞克自中返回後，本月12日在瑞士記者會上。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)14日獨家披露，世界衛生組織(WHO)武漢 調查團調查人員在追查新冠病毒起源的過程中發現，各種跡象顯示，武漢在2019年12月間的疫情，可能比外界所知道更加嚴重。世衛 調查團希望在數月內重返武漢持續調查，但日期尚未確定。

世衛組織武漢調查團首席調查員恩巴瑞克14日表示，此行有重大新發現，並計畫再赴中國，進一步調查20萬人捐血的血液樣本。圖為恩巴瑞克9日在武漢與中方專家組長梁萬年舉行的「中國—世衛組織新冠溯源研究」記者會。(中新社)

●世衛調查 中方承諾保持公開透明

CNN報導指出，世衛調查團現正設法取得數十萬武漢地區民眾的抽血樣本，到目前為止，中國 方面並未允許讓調查團檢測這些樣本。中國駐美大使館14日則發表聲明，承諾對世衛組織的調查保持公開透明。

剛剛從武漢結束調查任務返回瑞士的世衛武漢調查團首席調查員恩巴瑞克(Peter Ben Embarek)對CNN表示：「新冠病毒2019年12月間在武漢大規模流傳著，這一點是新發現。」

巴瑞克指出，調查團已發現諸多跡象，顯示2019年的疫情擴散其實比外界知道的規模更大，調查人員經過比對之後得知，2019年12月間的武漢疫情期間，其實便有十餘種不同的病毒株。這顯示可能疫毒已流行一陣子，才會有不同變種。

世衛組織新冠調查團計畫未來數月再赴中國調查新冠起源。圖為世衛調查團本月2日在武漢參訪。(美聯社)

世衛組織新冠調查團1月訪問武漢，發現2019年12月武漢的疫情比外界知道的更嚴重。(美聯社)

●調查團盼數月後重回武漢 調查樣本

恩巴瑞克說，希望未來幾個月能回到武漢展開更多調查，但行程計畫仍未敲定。他表示，調查團希望檢測第一趟調查時無法取得的生物樣本，尤其是過去兩年來武漢地區民眾捐血血液樣本。他說，如今有20萬筆捐血樣本已確認取得，可以展開新系列研究，「如果我們可以展開這方面的研究，將是非常棒的」。

他說，調查團在武漢期間若有機會檢測其他生物樣本，其實可能收益甚多，但當時並無法取得樣本。他說，依照採樣目的不同，很多樣本在幾周或幾個月之後，已經被丟棄了。

●世衛訪查 中國稱首例12月8日得病

報導指出，世衛調查人員訪查中國政府宣布的新冠病毒確診首例。這名40多歲的男子是坐辦公室上班族，沒有旅遊史，據報導是在2019年12月8日感染新冠病毒。

CNN分析，隨著越來越多世衛調查團調查結果細節曝光，讓某些科學家先前提出的警告再度獲得重視，也就是早在2019年12月中旬中國首度證實爆發新冠病毒傳染之前，疫情恐怕早就在中國流傳已久。

世衛食安專家指出，中國科學家團隊提供2019年12月間武漢與周邊地區的174個染疫案例資料給武漢調查團，其中100例是經過實驗室檢測證實感染新冠病毒，另外74例則是透過臨床診斷得知。

圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

●推算案例 武漢當時已千餘人染疫

恩巴瑞克說，從案例比例推算，武漢在2019年12月間可能有千餘人已經感染新冠病毒。

他表示，根據大致估計，當時感染新冠病毒的民眾當中，約有15%屬於重症案例，其他絕大多數案例病情則較輕微。

世衛調查團成員造訪武漢病毒研究所期間，研究所外圍有公安駐守。調查團成員也在2日訪問位於武漢的湖北省動物疫病預防控制中心。世衛調查團是由17名世衛科學家與17名中國人士組成。

恩巴瑞克說，調查團抵達武漢時，正值隔離與保持社交距離規定趨嚴之際，加上國際社會對於調查團行動嚴格檢視，讓某些調查團成員因此頗感挫折。

●中使館批美國傷害國際抗疫合作

對於美國輿論批評中國方面應該把疫情發生初期的原始資料提供給世衛調查團，中國駐華府大使館在14日的聲明中說，美國近年來的所作所為，已經嚴重破壞包括世衛在內的國際組織，也嚴重傷害了國際社會對抗新冠病毒的合作。

聲明中寫道：「但美國卻表現得彷彿一切都沒發生，還對其他國家以及世衛組織指指點點，然而這些國家向來都誠摯支持著世衛組織。」