CDC警告：太早解除口罩令 疫情恐反撲

拜登政府抗病政策目標之一是讓學校早日復學，但遲遲未能重開。CDC表示，學校是否重開，授課老師是否要先打疫苗不是先決條件。圖為紐約市一位教師艾岡元月底接種病苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)14日表示，教師接種疫苗 很重要，但非復課關鍵，嚴謹防疫 更重要。她同時指出，目前各州太早解除強制戴口罩的禁令，將重蹈去年覆轍；瓦倫斯基重申政府有足夠疫苗讓國人在夏末前接種。

瓦倫斯基在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)受訪時說：「美國每天仍新增10萬宗新冠肺炎病例，每日仍有1500到3500人病歿；部分社區已放鬆防疫策略，我們還沒脫離險境。」

隨著病毒在美擴散趨緩和疫苗普及，各州開始取消強制口罩令。蒙大拿州、愛阿華州的共和黨州長本月解除強制禁令，北達科塔州的強制口罩令1月到期。

「若鬆懈防疫，病毒可能再次反撲，更難預防。」瓦倫斯基說：「現在不是鬆懈防疫的時候，反而要加強防疫。」

部分州去年夏季草率廢除防疫規範並提早解封，造成疫情 反撲；如今，專家警告類似情況正在愛州、蒙大拿等地發生。拜登的白宮防疫團隊表示，希望避免重蹈覆轍。

國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「我們曾經也已為疫情受到控制，沒想到又大爆發；所以，雖然我們朝正確方向前進，我們仍須遵守公衛防疫措施。」

哥倫比亞大學傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)認同佛奇的說法， 薩曼的模型根據不同的防疫方式，預測疫情的多種發展模式；結果顯示，若領導人允許大規模群聚或太早復課，恐會導致另一波疫情攀升。

在疫苗方面，瓦倫斯基表示，當局有足夠的疫苗供國人在夏末前接種，「我們將確保每個人都能挽袖接種」。

她14日重申，雖然教師接種疫苗很重要，但這不會是恢復面授的關鍵，遵守戴口罩及維持社交距離等防疫措施更重要。

佛奇也認同瓦倫斯基的看法，認為教師打疫苗只是多一層保護。