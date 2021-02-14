我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

7人倒戈定罪同黨籍總統 共和黨史上罕見

編譯盧炯燊╱綜合13日電

參院對前總統川普的二度彈劾案，最終有七名共和黨人倒戈投票川普定罪，儘管不足以達到最少17人倒戈以達三分二的定罪門檻，但這已是歷來彈劾案中，最多一次參議員裁定同黨籍的總統有罪，實屬罕見。

這七名共和黨參議員分別是阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、北卡羅來納州的柏爾(Richard Burr)、路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)、緬因州蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)、猶他州羅穆尼(Mitt Romney)、內布拉斯加州的賽瑟(Ben Sasse)及賓州圖米(Pat Toomey)；其中又以穆考斯基冒的風險最高。

穆考斯基將在2022年競選連任，是七名倒戈參議員中唯一馬上面臨連任選戰者；她對記者說，「如果連我也不能說相信川普應有的擔當，那為甚麼要求阿拉斯加人支持我？」

另外除了柏爾參議員外，其餘這六位共和黨籍參議員在第一天的審訊中投票裁定彈劾合憲；此外在去年對川普的首次彈劾中，羅穆尼也投票定罪川普，使他成為歷來第一位連續兩次將同黨籍總統定罪的參議員。

多年來，這七個共和黨人多次與川普發生衝突，其中柏爾與圖米均已表明，明年任期屆滿後不會尋求連任，故無後顧之憂。

至於卡西迪從一開始就站在民主黨一邊，在審訊的第一天就抨擊川普法律團隊表現一團糟，同時稱讚民主黨人提出了令人信服的理據。他在投票後發表簡短聲明表示，「我們的憲法和國家比任何人都重要。我投票決定川普總統定罪，因為他有罪。」

賽瑟長期以來批評川普的專制態度，他上周還在譴責自己州中的親川普共和黨官員，指「政治不是怪異地崇拜一個傢伙」。他在投票給川普定罪後表示，「當總統，即使是同黨籍總統行為越權時，我一定會大聲說出來。」

川普 投票 參議員

上一則

低調的她 為何選擇與川普為敵？

下一則

讓川普脫罪 紐時批：共和黨已變成川普教派

延伸閱讀

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

煽動叛亂獲無罪 川普：讓美國再次偉大運動才剛開始

煽動叛亂獲無罪 川普：讓美國再次偉大運動才剛開始
「他們在哪計票？」視頻中暴民喊：總統邀我們來的

「他們在哪計票？」視頻中暴民喊：總統邀我們來的
華人看川普彈劾案審判：跳出黨派侷限美國才能長治久安

華人看川普彈劾案審判：跳出黨派侷限美國才能長治久安

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答