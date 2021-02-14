7人倒戈定罪同黨籍總統 共和黨史上罕見

參院對前總統川普 的二度彈劾案，最終有七名共和黨人倒戈投票 川普定罪，儘管不足以達到最少17人倒戈以達三分二的定罪門檻，但這已是歷來彈劾案中，最多一次參議員 裁定同黨籍的總統有罪，實屬罕見。

這七名共和黨參議員分別是阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、北卡羅來納州的柏爾(Richard Burr)、路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)、緬因州蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)、猶他州羅穆尼(Mitt Romney)、內布拉斯加州的賽瑟(Ben Sasse)及賓州圖米(Pat Toomey)；其中又以穆考斯基冒的風險最高。

穆考斯基將在2022年競選連任，是七名倒戈參議員中唯一馬上面臨連任選戰者；她對記者說，「如果連我也不能說相信川普應有的擔當，那為甚麼要求阿拉斯加人支持我？」

另外除了柏爾參議員外，其餘這六位共和黨籍參議員在第一天的審訊中投票裁定彈劾合憲；此外在去年對川普的首次彈劾中，羅穆尼也投票定罪川普，使他成為歷來第一位連續兩次將同黨籍總統定罪的參議員。

多年來，這七個共和黨人多次與川普發生衝突，其中柏爾與圖米均已表明，明年任期屆滿後不會尋求連任，故無後顧之憂。

至於卡西迪從一開始就站在民主黨一邊，在審訊的第一天就抨擊川普法律團隊表現一團糟，同時稱讚民主黨人提出了令人信服的理據。他在投票後發表簡短聲明表示，「我們的憲法和國家比任何人都重要。我投票決定川普總統定罪，因為他有罪。」

賽瑟長期以來批評川普的專制態度，他上周還在譴責自己州中的親川普共和黨官員，指「政治不是怪異地崇拜一個傢伙」。他在投票給川普定罪後表示，「當總統，即使是同黨籍總統行為越權時，我一定會大聲說出來。」