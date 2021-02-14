讓川普脫罪 紐時批：共和黨已變成川普教派

紐時分析，共和黨讓川普脫罪的行為，在歷史上留下污點。(美聯社)

共和黨 參院黨團在前總統川普 二度遭彈劾 案，雖有七席跑票支持民主黨，但贊成彈劾票數依然不足，因此讓川普再次無罪開釋；「紐約時報」13日指出，如此顯見共和黨在川普炮製下，調性已定，變成他的個人教派，選民會瞧在眼裡，同時也在歷史記載留下污點。

紐時表示，相形川普第一次遭彈劾時和黨參議員悉數反對，這次能有七名該黨參議員支持，已創下總統彈劾案兩黨最有共識、申飭被彈劾人的歷史紀錄。

只是絕大多數共和黨參議員依然拒絕把川普定罪，所以無法取得足夠的67票，川普因此再度脫身；參院少數黨領袖麥康諾元月嚴厲譴責川普的行為，震驚黨內，但他13日依然以彈劾程序不合憲為由，而沒投下贊成票。

共和黨錯過這次機會，沒透過彈劾把川普逐出該黨，叫人搞不清何時或以哪種方式，他們才會著手改頭換貌，洗刷自己是個「半退休煽動家」工具的形象，贏回大多數選民的支持。

川普選舉遭拜登總統擊敗，連社群媒體傳聲管道都被剝奪，第二度遭眾院彈劾，還有共和黨少數異議人士指責他背叛總統誓言，但他依然是右派政界最大的勢力。

不利川普的證據堆積如山，竟有那麼多共和黨國會議員決心視若無睹，反映出來的是共和黨已成為川普一人定調的政黨，顯然現在已與任何道德、社會原則及施政抱負分道揚鑣。

共和黨去年競選主打法律與秩序，但大多數該黨國會議員卻決定，那兩個標準不適用於跟有組織暴徒沆瀣一氣的川普；經常高呼「警察的命也是命」(Blue Lives Matter)，竟畏於懲罰川普這個政客，其狂暴追隨者攻擊國會警力；花了一個世代力氣大談個人責任，只是感受到包容川普是最高指令，顯然就可悉數揚棄。

胡佛研究所(Hoover Institution)研究員陳仁宜(Lanhee Chen)悲嘆，很多共和黨人還在遵循川普優先的政治手段，而沒想到未來，這種處境十分危險。