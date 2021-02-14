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彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

波洛西轟：共和黨參議員是懦夫 舒默批：川普無罪是侮辱美國烈士

編譯陳韻涵╱綜合13日電
眾院議長波洛西13日在彈劾川普案未過後與眾院彈劾經理人團隊舉行記者，痛批反對彈劾川普的共和黨參議員是一群「懦夫」。(美聯社)
眾院議長波洛西13日在彈劾川普案未過後與眾院彈劾經理人團隊舉行記者，痛批反對彈劾川普的共和黨參議員是一群「懦夫」。(美聯社)

參院投票宣告前總統川普無罪後，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)排除譴責(censure)川普的作法，認為「發動譴責形同打了憲法一個耳光，讓所有人解脫」，與部分共和黨議員近日想法不謀而合；而參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)則表示，宣判無罪的結果「非美國作為」(un-American)。

波洛西說：「這些膽小的參議員不願面對總統的所作所為，以及國家付出的代價，現在還要重罪輕罰？」她說，「發動譴責形同打臉憲法，讓所有人擺脫困境」。

波洛西援引民主黨2010年譴責前民主黨眾議員冉戈(Charlie Rangel)的事件，他因為沒申報數十萬元財產、多明尼加的房租收入，並用議員辦公室的公函信箋當作募款道具等財務及官箴不檢行為而遭譴責。

波洛西表示，但煽動暴民攻擊國會且造成五人死亡，不能用譴責輕描淡寫帶過。

波洛西痛批參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)口頭上譴責川普應為國會暴動負責，卻以違憲為由為川普開脫。

波洛西表示，眾院早在1月13日川普仍為總統時便投票通過彈劾案，但麥康諾一直拖到川普卸任後才處理。

波洛西說：「我們被告知，案件不被受理，因為麥康諾關閉參院。」

「對他(麥康諾)而言，指控(川普)總統並說『我無法投票，因為這是根據事實的指控』，且是他(川普)造成的事實，不能在(拜登新總統)就職典禮前進行」；波洛西說：「我的老天呀！」 

參院多數黨領袖舒默13日在彈劾川普案未過後，發言嚴辭批評，反對彈劾的共和黨參議員...
參院多數黨領袖舒默13日在彈劾川普案未過後，發言嚴辭批評，反對彈劾的共和黨參議員將一世揹上罵名。(美聯社)

舒默則表示，參院表決結果非美國作為，侮辱了數個世紀以來為國捐軀的烈士。

他說：「川普鼓動、指示並驅策暴徒阻撓和平移轉權力，違背人民意願，違法占據總統職位」，「沒有比這個更不美國的作為，這與我國民主對立，侮辱歷代為美國犧牲並捍衛政府形式的愛國者。」

舒默表示，1月6日的國會暴動會是川普「最後的可怕政績」，43名宣告他無罪的共和黨參議員將永遠與這項投票有所關聯，「讓它遺臭萬年，川普的汙點永遠、永遠不會被洗刷掉」。

川普 參院 美國

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