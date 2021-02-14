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彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

二度彈劾無罪 川普預告東山再起「讓美國再次偉大運動開始」

編譯潘勛╱綜合13日電
二次彈劾未成，前總統川普反宣稱勝利，認為「MAGA運動才剛開始」。(Getty Images)
二次彈劾未成，前總統川普反宣稱勝利，認為「MAGA運動才剛開始」。(Getty Images)

參院13日以57-43的票決，判定前總統川普第二度遭彈劾案未能過關後，川普立即發表聲明大肆抨擊民主黨在「獵巫」，對自己言行半點自責跡象也沒有；川普更表示，「讓美國再度偉大」(Make America Great Again, MAGA)的歷史性運動才剛開始。

政治網站「Politico」13日報導，參院對川普二度遭彈劾案進行表決，贊同票為57，反對票為43，贊同票未能達到三分之二就是67票的門檻，讓川普再度無罪開釋。

●川普抨擊彈劾案是最大 「獵巫」行動

參院投票結果出爐後不久，川普發表聲明，感謝他的辯護律師團隊，還有不支持彈劾他的共和黨參議員；川普把二度遭彈劾案形容為「我國史上最大規模獵巫行動的又一階段」。

川普表示，以往沒有總統碰過類似經歷，民主黨繼續獵巫是因為忘不了大約7500萬選民投票給他，該票數是尋求連任總統取得的最多票；民眾投票支持他，才過短短幾個月而已。

參院二次彈劾川普案，13日最後投票，未能通過門檻而告失敗。(美聯社)
參院二次彈劾川普案，13日最後投票，未能通過門檻而告失敗。(美聯社)

●川普聲明內容 毫無自責沒有道歉

川普自稱是法律與秩序的捍衛者，最後不忘再抨擊民主黨國會議員；國會山莊元月6日發生暴亂，川普支持者及國會警察都有人喪生，川普對事發前自己的言行並沒道歉。

川普指稱彈劾案為「我們這個時代的悲傷註解，美國有個政黨竟取得自由通行證，得以玷污法治、誹謗執法、為暴民歡呼、替暴徒開罪，還把司法變成政治報復工具，凡是與他們不同的觀點及人民，都受到迫害、拉入黑名單及抺殺。」

新總統拜登宣誓就職當天早晨之後，川普便消失於公共視野，鑒於彈劾審判結束，他預告自己將東山再起，獲得公眾矚目。川普說，「我們名留青史、愛國又美麗的MAGA運動才剛開始，接下來幾個月，我有很多要跟各位分享，我期盼大家一起延續我們不凡的旅程，替全國同胞締造美國的偉大。以往事蹟都無法相比！」

過去一周，眾院彈劾案監察人主張川普教唆暴民攻打國會山莊，但川普的辯護團隊堅稱並無此事，而且彈劾案因川普已經離職，本質上不合憲法。13日控、辯雙方最終陳詞過後幾小時便展開投票，共有七名共和黨參議員加入民主黨一方，認為川普有罪。

川普 彈劾 投票

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