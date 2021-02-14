煽動暴亂 川普無罪…二度彈劾 參院未達2/3票數門檻

元月6日國會正在驗證拜發贏得大選，同一時間，前總統川普被指控在白宮演講煽動支持者攻擊國會，意圖阻止國會驗證拜登贏得大選。圖為元月6日川普在演講。(美聯社)

前總統川普 遭控煽動叛亂遭國會彈劾 ，參院連日審理，13日投票結果以57票贊成彈劾、43票反對，未達到所需的三分之二至少67人同意的票數，而裁定無罪；川普雖成為美國史上第一位兩度遭到國會彈劾的總統，2020年11月大選雖連任失敗，但他持續對參院共和黨 團掌握實質影響力，終於得以安全脫身。

投票結束後，川普立即發表聲明抨擊民主黨，完全沒有自責跡象；他更表示，「讓美國再度偉大」(Make America Great Again, MAGA)的歷史性運動才剛開始。

共和黨7議員倒戈 贊成定罪

參院彈劾審訊13日下午的表決中，川普對參院共和黨團的掌控似乎不如從前嚴密，共有七位共和黨籍參議員倒戈，投票贊成為川普定罪；這個發展凸顯了元月6日國會暴動後，共和黨部分黨內高層已與川普產生心結，某些黨內人士則希望共和黨最好跟川普漸行漸遠。

七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為阿拉斯加州的穆考斯基。(Getty Images) 七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為猶他州的羅穆尼。(路透)

全數民主黨籍參議員以及兩位無黨籍參議員均投票贊成定罪川普，雖然加上來自共和黨參議員的七票，卻未達三分之二票數的彈劾成立門檻，但與被彈劾總統同黨派且支持彈劾的參議員數量創歷史紀錄。

七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為路易斯安納州的卡西迪。(美聯社) 七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為內布拉斯加州的賽瑟。(美聯社)

先前川普便曾放話，若有共和黨參議員不幫忙宣傳選舉陰謀論，接下來黨內初選必遭算帳。

七名認為川普有罪的共和黨參議員為柏爾(Richard Burr)、卡西迪(Bill Cassidy)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)、羅穆尼(Mitt Romney)、賽瑟(Ben Sasse)、圖米(Pat Toomey)。

七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為緬因州的柯林斯。(Getty Images) 七名共和黨參議員倒戈支持彈劾川普，圖為賓州的圖米。(路透)

彈劾審理13日接近表決前，參議員們一度同意傳喚證人，但後來因為共和黨反對，眾院民主黨團也無意拖長審理時日，與川普辯護律師團磋商數小時後，終於敲定放棄讓證人出席作證；這個發展幾乎已經為川普無罪脫身的結果定調。

2020年大選結束後，川普始終不承認敗選，堅稱勝選結果「被偷走」，1月6日在華府挺川集會上更鼓動支持者前往國會山莊，幫忙推翻選舉結果，釀成包括一名國會駐警在內共計五人死亡的國會暴動。

麥康諾譴責川普 反對彈劾

共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)先前雖曾發言譴責川普在國會暴動事件當中的角色，但彈劾表決時卻投下反對票。麥康諾在表決結果出爐後說，衝進國會的暴徒帶著川普的布條，掛著川普旗幟，高呼效忠川普的口號。

麥康諾說：「很顯然的，只有川普總統能讓這一切結束。只有他才有辦法。」

民主籍的參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)則批評為川普護航的共和黨參議員。他說：「看看那些被迫支持川普的共和黨員，看看共和黨員竟然選擇原諒什麼罪行。」

二度遭彈劾但二度未被定罪的川普，13日發表聲明感謝律師團隊，並抨擊這次彈劾案是民主黨主導的另一次「獵巫行動」。

川普聲明寫道：「這是我國歷史上又一次規模最大的獵巫行動。從來沒有總統遭遇過這種狀況，但卻持續發生，因為我們的對手無法忘記，短短幾個月前，將近7500萬民眾投票給我們，是所有現任總統參選的最高票數。」