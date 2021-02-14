搭國內線航班 CDC：毋須檢測新冠

美國航空業者非常擔心拜登政府強制要求國內航線登機者旅客，一律要做新冠檢測，全力抵制。圖為達美航空在舊金山國際機場的櫃台作業。(美聯社)

在出現國內航班乘客須接受新冠病毒檢測 的傳聞後，聯邦疾病防治中心(CDC )明確表示，旅客搭乘國內線航班毋須提供新冠檢測證明，政府早前這項提議面臨航空業的強烈反彈。

「此刻，CDC不建議要求國內旅遊的乘客出示檢測證明 」；CDC表示，「作為緊密監控疫情發展的一環，尤其在變種病毒仍持續擴散之際，我們將繼續審查防疫選項並遏止病毒透過旅遊傳播 。」

CDC並未解釋這項航空規定的原因，重申呼籲民眾在疫情未趨緩之際減少旅遊；CDC聲明強調，人們應該在旅行前後自主檢測，或在旅遊後至少隔離七天以降低傳染風險。

航空公司廣泛支持拜登政府上月頒布的國際航班檢測，但反對強制國內線航班檢測，擔心航空運輸雪上加霜。

西南航空執行長凱利(Gary Kelly)本周致函拜登總統及其他行政官員寫道：「我們相信這項強制措施會造成不良後果，且會有嚴重的意外後果。」

除了考量利益之外，航空業也表示美國 當前的病毒檢測能力難以追趕每日數千架國內航班，不僅會造成許多疏漏，也會讓許多未能檢測者難以搭機。

勞工團體領袖則表示，這項政策可能造成失業潮，且去年已損失數十億元的航空公司多仰賴聯邦補助以避免裁員。

消息人士透露，眾院運輸與基礎建設委員會(U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure)主席迪法索(Peter DeFazio，民主黨)曾在公開聲明及與白宮官員的對話中，質疑這項政策的可行性。

CDC在美國多家航空公司，如美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)的執行長12日面見白宮官員後，做出澄清。