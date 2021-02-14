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搭國內線航班 CDC：毋須檢測新冠

編譯陳韻涵╱綜合13日電
美國航空業者非常擔心拜登政府強制要求國內航線登機者旅客，一律要做新冠檢測，全力抵制。圖為達美航空在舊金山國際機場的櫃台作業。(美聯社)
美國航空業者非常擔心拜登政府強制要求國內航線登機者旅客，一律要做新冠檢測，全力抵制。圖為達美航空在舊金山國際機場的櫃台作業。(美聯社)

在出現國內航班乘客須接受新冠病毒檢測的傳聞後，聯邦疾病防治中心(CDC)明確表示，旅客搭乘國內線航班毋須提供新冠檢測證明，政府早前這項提議面臨航空業的強烈反彈。

「此刻，CDC不建議要求國內旅遊的乘客出示檢測證明 」；CDC表示，「作為緊密監控疫情發展的一環，尤其在變種病毒仍持續擴散之際，我們將繼續審查防疫選項並遏止病毒透過旅遊傳播 。」

CDC並未解釋這項航空規定的原因，重申呼籲民眾在疫情未趨緩之際減少旅遊；CDC聲明強調，人們應該在旅行前後自主檢測，或在旅遊後至少隔離七天以降低傳染風險。

航空公司廣泛支持拜登政府上月頒布的國際航班檢測，但反對強制國內線航班檢測，擔心航空運輸雪上加霜。

西南航空執行長凱利(Gary Kelly)本周致函拜登總統及其他行政官員寫道：「我們相信這項強制措施會造成不良後果，且會有嚴重的意外後果。」

除了考量利益之外，航空業也表示美國當前的病毒檢測能力難以追趕每日數千架國內航班，不僅會造成許多疏漏，也會讓許多未能檢測者難以搭機。

勞工團體領袖則表示，這項政策可能造成失業潮，且去年已損失數十億元的航空公司多仰賴聯邦補助以避免裁員。

消息人士透露，眾院運輸與基礎建設委員會(U.S. House Committee on Transportation and Infrastructure)主席迪法索(Peter DeFazio，民主黨)曾在公開聲明及與白宮官員的對話中，質疑這項政策的可行性。

CDC在美國多家航空公司，如美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)的執行長12日面見白宮官員後，做出澄清。

美國航空業者非常擔心拜登政府強制要求國內航線登機者旅客，一律要做新冠檢測，全力抵...
美國航空業者非常擔心拜登政府強制要求國內航線登機者旅客，一律要做新冠檢測，全力抵制。圖2月初國內航線的紐約市拉瓜厎亞機場航站大廈，幾乎空無一人。(美聯社)

檢測 CDC 美國

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