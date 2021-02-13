川普染疫時病情嚴重 醫療團隊一度考慮用呼吸器

川普總統被揭去年確診新冠肺炎後，病情一度嚴重到要用呼吸器；圖為他去年10月5日治癒出院返回白宮前向支持者致意。(路透)

紐約時報 報導，前總統川普 曾對一名親信透露，去年10月確診感染新冠病毒後，由於病情惡化，醫療團隊一度討論是否讓他使用呼吸器維生；最新曝光的細節爆料，引起外界質疑川普政府官員是否在川普染疫期間，並未公布川普健康狀況真相。

2020年10月，川普被送往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)，有線電視新聞網(CNN)報導，川普當時呼吸困難，還接受氧氣補充；一名消息人士指出，川普當時確實接受給氧。

但白宮 醫師康利(Sean Conley)面對媒體詢問時，並未答覆川普是否曾經使用氧氣，僅說川普「現在並沒有使用氧氣」。

紐約時報指出，川普染疫後其實出現肺浸潤(lung infiltrates)，代表肺部已經發炎，積膿或有病菌附著，如果還有其他併發症況，便是病情惡化徵兆。

肺浸潤透過X光檢查或掃描都可很快發現，肺部某些部分呈現不透明或白色。

報導指出，川普血氧飽和度已下降到80%左右，不過康利答覆記者詢問時一再閃爍其詞，指稱川普血氧指數已經恢復，「從沒降到80%左右」。

布朗大學公共衛生學院教授吉哈 (Ashish Jha)說，康利當時顯然躲避答覆媒體詢問，說詞也帶有欺騙，如此狀況令人不安。

吉哈表示：「如果康利和白宮當時能對美國人民保持公開透明，將會好一些，而不是說那些話給我們聽。他們那麼做當然非常令人失望，令人難過。」

時任白宮幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)當時則在康利的記者會結束後，召集記者並私下告知指出，川普過去24小時的狀況「讓人非常擔心」，接下來48小時更是關鍵期，「還沒有完全脫離險境」。

消息人士也指出，同樣感染了新冠病毒的前第一夫人梅蘭妮亞並未採用川普接受的雷傑納隆製藥(Regeneron)的抗體實驗療法。

消息人士說，梅蘭妮亞花了「非常、非常久的時間，病情才得以好轉，但她堅持讓身體自行康復，靠著喝草藥茶減輕不適，除了市售止痛藥之外，並沒有服用其他效力更強的藥物。