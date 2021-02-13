我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與MIT嫌犯合影曝光 警：不排除有過戀情

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

川普染疫時病情嚴重 醫療團隊一度考慮用呼吸器

記者顏伶如／綜合報導
川普總統被揭去年確診新冠肺炎後，病情一度嚴重到要用呼吸器；圖為他去年10月5日治癒出院返回白宮前向支持者致意。(路透)
川普總統被揭去年確診新冠肺炎後，病情一度嚴重到要用呼吸器；圖為他去年10月5日治癒出院返回白宮前向支持者致意。(路透)

紐約時報報導，前總統川普曾對一名親信透露，去年10月確診感染新冠病毒後，由於病情惡化，醫療團隊一度討論是否讓他使用呼吸器維生；最新曝光的細節爆料，引起外界質疑川普政府官員是否在川普染疫期間，並未公布川普健康狀況真相。

2020年10月，川普被送往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)，有線電視新聞網(CNN)報導，川普當時呼吸困難，還接受氧氣補充；一名消息人士指出，川普當時確實接受給氧。

白宮醫師康利(Sean Conley)面對媒體詢問時，並未答覆川普是否曾經使用氧氣，僅說川普「現在並沒有使用氧氣」。

紐約時報指出，川普染疫後其實出現肺浸潤(lung infiltrates)，代表肺部已經發炎，積膿或有病菌附著，如果還有其他併發症況，便是病情惡化徵兆。

肺浸潤透過X光檢查或掃描都可很快發現，肺部某些部分呈現不透明或白色。

報導指出，川普血氧飽和度已下降到80%左右，不過康利答覆記者詢問時一再閃爍其詞，指稱川普血氧指數已經恢復，「從沒降到80%左右」。

布朗大學公共衛生學院教授吉哈 (Ashish Jha)說，康利當時顯然躲避答覆媒體詢問，說詞也帶有欺騙，如此狀況令人不安。

吉哈表示：「如果康利和白宮當時能對美國人民保持公開透明，將會好一些，而不是說那些話給我們聽。他們那麼做當然非常令人失望，令人難過。」

時任白宮幕僚長的梅杜斯(Mark Meadows)當時則在康利的記者會結束後，召集記者並私下告知指出，川普過去24小時的狀況「讓人非常擔心」，接下來48小時更是關鍵期，「還沒有完全脫離險境」。

消息人士也指出，同樣感染了新冠病毒的前第一夫人梅蘭妮亞並未採用川普接受的雷傑納隆製藥(Regeneron)的抗體實驗療法。

消息人士說，梅蘭妮亞花了「非常、非常久的時間，病情才得以好轉，但她堅持讓身體自行康復，靠著喝草藥茶減輕不適，除了市售止痛藥之外，並沒有服用其他效力更強的藥物。

川普 紐約時報 白宮

上一則

國內線檢測？航空業反彈 白宮：目前不會實施

下一則

政壇人人說…為何只有川普說「戰鬥」 川粉才暴亂?

延伸閱讀

國會暴動當天 麥卡錫急電川普 兩人互吼還飆髒話

國會暴動當天 麥卡錫急電川普 兩人互吼還飆髒話
「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪

「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪
彭博：拜登擬引進更多高科技人才 但不更動H-1B名額

彭博：拜登擬引進更多高科技人才 但不更動H-1B名額
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡