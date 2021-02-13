國內線檢測？航空業反彈 白宮：目前不會實施

航空公司遊說白宮勿要求國內航班乘客在登機前必須接受病毒檢測；圖為在波特蘭機場，阿拉斯加航空的一名乘客在接受快速檢測。(Getty Images)

由於有揣測指聯邦政府有意對國內航班乘客實行新冠病毒檢測 措施，多家主要航空公司負責人12日就此與白宮 官員舉行視像會晤反對有關措施，指有關做法只會進一步打擊早已風雨飄搖的航空業。白宮新聞發言人莎奇(Jen Psaki)指有關實施新檢測措施的報導不準確，但並沒有說已放棄有關想法。

此外，白宮12日舉行另一會議，研究在陸路入境點也實施國際航班須檢測呈陰性的做法。

據航空業界知情人士透露，美國 航空、聯合航空、西南航空，阿拉斯加航空及捷藍航空的首席執行官，12日與白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)以私人會晤形式，舉行了視訊會議表達關注；美國航空首席執行官卡利奧(Nick Calio)在之後發出聲明表示，這次對話重點是共同致力基於科學的政策，努力結束疫情讓航空業及經濟復甦。

在此之前，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)及聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，正考慮在國內航班實施病毒檢測。

CDC1月下旬開始要求國際旅客在登上飛往美國的航班之前，必須證明新冠病毒檢測呈陰性，或已經康復，各航空公司普遍支持該規定，認為檢測比更嚴格的國際旅行限制好。

但當CDC提出在國內航班也實施檢測時，航空公司即時反應激烈，認為勢將進一步打擊已風雨飄搖的航空業，因為目前還沒有恢復到疫情大流行前水平的一半，測試只會影響人們的短途旅行。

航空公司工會也反對國內航班旅客檢測計畫，西南航空人員工會表示，測試會降低國內航空旅行需求，危及人員的工作，造成難以預料的嚴重後果。

白宮發言人莎奇在隨後的新聞簡報會上聲稱有關國內航班實施檢疫的報導並不準確，不過沒有說明已放棄這個計畫；白宮及有關官員稍早向路透表示，目前沒有發出正式的檢測命令，預期也不會支持國內航班也要檢測的做法。