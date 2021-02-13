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莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

緩解供應吃緊！莫德納每瓶疫苗增量 FDA同意

編譯林梅婕／綜合12日電
FDA同意莫德納疫苗的每小瓶劑量可增加40%，使原本的10人用量增至14人用量。(Getty Images)
FDA同意莫德納疫苗的每小瓶劑量可增加40%，使原本的10人用量增至14人用量。(Getty Images)

為緩解疫苗供應吃緊的問題，知情人士透露，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已批准製藥公司莫德納(Moderna)為每瓶疫苗加量40%；此外，近日疫苗生產公司開始進行12歲及以上的兒童疫苗試驗，預計夏季結束前就能獲得結果。

聯邦官員仍希望莫德納能提交更多數據證明加量並不會影響疫苗品質，經過雙方的持續討論後，比較簡單的方式就是將原定10劑的瓶裝疫苗容量提升至14劑。

疫苗供應量將增加20%

目前莫德納疫苗數量佔全國疫苗庫存的一半，將瓶裝疫苗從10劑提升至14劑的做法可一次為政府增加20%的供應量，協助國家對抗傳播速度更快的變種病毒

兩名熟知莫德納製藥程序的匿名人士透露，為達到這項目標疫苗生產線將重新調整，這是為了不讓生產過程做出太大的變化，瓶裝疫苗也將維持原本的大小，只有改變疫苗的容量。

莫德納公司12日透過聲明指出，產線調整預計可在二至三個月內完成，新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)表示：「我們前進了很大一步，我認為這對疫苗庫存緊縮將有很大的幫助。」

專家：FDA應要現場勘驗

不過也有外部專家提醒，若莫德納公司調整疫苗生產線，FDA可能需要派人進行現場勘驗。

輝瑞製藥(Pfizer)及莫德納公司最近開始招收12歲及以上的兒童參加疫苗試驗，並期望夏天前能得知結果；爾後疫苗製造商將根據試驗的結果，考慮為年紀更小的兒童做試驗。

其他三家疫苗生產商嬌生(ohnson & Johnson)、諾瓦瓦克(Novavax)及英國的阿斯特捷利康(AstraZeneca)也計畫為兒進行疫苗試驗，但進度較落後。

FDA疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)表示，新冠肺炎隨著患者年齡愈長，造成重症及死亡的機率愈高；僅管全美21歲以下的人口占近四分之一，他們的染疫死亡率卻低於1%。

國家過敏與傳染病研究院(NIAID)傳染病專家埃貝爾丁(Emily Erbelding)表示，一般的疫苗試驗會先以成人為主，之後才會慢慢將試驗者的年齡下修，觀察其變化和副作用，她說：「若一開始就為年齡較小的兒童進行試驗是很不尋常的。」

疫苗 FDA 變種病毒

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