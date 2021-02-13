CDC定調：學校可安全重啟面授…教師接種疫苗並非先決條件

CDC12日表示各地公校在遵守防疫守則的情況下可以重開；圖為紐約布魯克林的一間公立小學，去年12月曾重新開放。(Getty Images)

在全國各地討論是否允許學生返校上課日益激烈之際，聯邦疾病防治中心(CDC )12日公布新指南，表示若採取戴口罩並維持社交距離等防疫 措施，學校可以安全地重啟面授；而儘管教師接種疫苗相當重要，卻不是重啟面授的先決條件。

在疫情方面，約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至12日，美國至少2748萬7790人確診、已知48萬724人死亡；另據華爾街日報(WSJ)分析，近幾周新增病例及住院人數都驟減，每日新增的新冠死亡人數終於趨緩。

WSJ分析JHU數據顯示，雖然新增死亡人數仍高，但新冠相關死亡病例近日大幅減少，七日平均從2月1日的3172例，降至10日的2765例。

七天新增病例則在11日降至三個月來新低的10萬1757例，住院人數降至近三個月新低，新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，11日有超過7萬4000人住院。

在疫情仍然嚴峻之際，聯邦疾病防治中心(CDC)頒布等待已久的疫情校園重啟面授規畫，但強調不會強迫學校重新開放；官員表示，愈來愈多強烈證據顯示，學校可以重啟，尤其是低年級學生面授的可能性高。

重啟校園的建議措施包括勤洗手、消毒校園設施，檢測並追蹤接觸史、隔離確診者等，諸多規定較過去只說要戴口罩周密。

這份由拜登 政府頒布的CDC指南 ，呼應他允諾在就任100天內讓大多數K-8學校恢復面授的政見；拜登坦言這是雄心壯志，但也是「根據科學能達到的目標。」

拜登表示，學校需要更多預算才能符合CDC的標準，並呼籲國會通過撥款協助學校的1300億元新冠紓困法案。

「我們去年犧牲了不少。」拜登發表聲明說：「但科學告訴我們，若我們支持孩子、教育者和社區，供應他們所需的資源，就能讓更多地區的孩子安全的回到校園。」

新指南中有許多建議是CDC重申的內容，但此次更強烈的建議，凸顯嚴格防疫才能安全重啟校園，並詳述因應各級學校制定的防疫辦法。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，戴口罩防疫是首要之務，教師接種疫苗只是「多一層防護」。

對於外界質疑新指南與前總統川普任內的指南有何不同，瓦倫斯基說：「我們用更強烈的字眼，且有更多描述和防疫規定，以期達到安全重啟之效。」

瓦倫斯基補充說道：「我向你們保證，這次絕無政治干預。」