拜登夫婦賀春節：讓希望像燈籠照亮前路

拜登總統和第一夫人吉爾，12日向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂。(影片截圖)

拜登 總統12日偕第一夫人吉兒(Jill Biden)拍攝新春祝福影片，向所有慶祝農曆新年的人送上祝願；拜登也在影片中表示，亞太裔群體近期成為族裔歧視 和仇恨犯罪的受害者是「一場悲劇」，也是美國 國家形象的一個污點；拜登已簽署相關行政令，保護亞太裔群體，譴責任何形式的族裔歧視。

(影音來源：Forbes Breaking News YouTube 頻道)

白宮12日透過總統推特發布兩分多鐘的總統新春祝福影片，拜登向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂；他在影片中身著藏青色西裝，繫青灰色領帶，左邊領口別有國旗胸針，吉兒則穿青灰色西裝及藏青色內搭，二人衣服顏色與背景的青花瓷相襯。

拜登夫婦坐在擺有紅底金繡花椅墊的沙發上，整個畫面頗有佳節氣氛，兩人神態輕鬆，對話時偶爾望向對方或頻頻點頭，兩分多鐘的影片也搭配了舒緩的背景音樂。

譴責歧視仇恨亞太裔：美國污點

在影片中，拜登表示，美國在經歷新冠疫情的痛苦，太多人失去生命和生活，但美國同時還見證另一場悲劇：針對亞太裔群體的族裔歧視、騷擾、仇恨犯罪，這是美國國家形象上的一個污點，「不論族裔、成長背景、宗教信仰、語言文化，每個人都應當享有尊嚴並被尊重。」

拜登說，這也是他簽署相關行政令，譴責針對亞太裔族裔歧視和仇恨心理的原因，指導聯邦政府在所有工作中促進族裔平等，他表示族裔多元一直是美國的力量所在，並承諾「本屆政府也將以此為事實依據。」

牛年象徵修復和毅力：亞裔特質

吉兒表示，農曆新春是辭舊迎新的時刻，也是歡慶的時機，要銘記過去經歷的喜樂與憂傷，展望眼前的無限可能，「就像冉冉上升的燈籠，讓希望點亮我們前方的道路，對多數美國人來說，一個嶄新的開始比任何時刻都重要。」

她說，農曆牛年象徵強大的修復力和毅力，這也是美國一再從亞太裔民眾身上見證的特質，包括所有一線人員所展露出的勇氣，他們冒著健康風險確保社會安全，許多人無私奉獻自己的時間和智慧，善良的向社區提供必需的幫助。

「前方道路雖然曲折，我們永遠比困難更強大，只要團結，我們必定能讓未來的每一天更加光明燦爛。」拜登和吉兒在影片結尾說，「祝願大家在新的一年，能從彼此、家庭、社區找到力量和喜樂。祝福大家幸福，健康與昌盛。農曆新年快樂。」