我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／日本福島發生7.1強震 無海嘯威脅

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

拜登夫婦賀春節：讓希望像燈籠照亮前路

記者張筠／華盛頓報導
拜登總統和第一夫人吉爾，12日向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂。(影片截圖)
拜登總統和第一夫人吉爾，12日向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂。(影片截圖)

拜登總統12日偕第一夫人吉兒(Jill Biden)拍攝新春祝福影片，向所有慶祝農曆新年的人送上祝願；拜登也在影片中表示，亞太裔群體近期成為族裔歧視和仇恨犯罪的受害者是「一場悲劇」，也是美國國家形象的一個污點；拜登已簽署相關行政令，保護亞太裔群體，譴責任何形式的族裔歧視。

(影音來源：Forbes Breaking News YouTube 頻道)

白宮12日透過總統推特發布兩分多鐘的總統新春祝福影片，拜登向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂；他在影片中身著藏青色西裝，繫青灰色領帶，左邊領口別有國旗胸針，吉兒則穿青灰色西裝及藏青色內搭，二人衣服顏色與背景的青花瓷相襯。

拜登夫婦坐在擺有紅底金繡花椅墊的沙發上，整個畫面頗有佳節氣氛，兩人神態輕鬆，對話時偶爾望向對方或頻頻點頭，兩分多鐘的影片也搭配了舒緩的背景音樂。

譴責歧視仇恨亞太裔：美國污點

在影片中，拜登表示，美國在經歷新冠疫情的痛苦，太多人失去生命和生活，但美國同時還見證另一場悲劇：針對亞太裔群體的族裔歧視、騷擾、仇恨犯罪，這是美國國家形象上的一個污點，「不論族裔、成長背景、宗教信仰、語言文化，每個人都應當享有尊嚴並被尊重。」

拜登說，這也是他簽署相關行政令，譴責針對亞太裔族裔歧視和仇恨心理的原因，指導聯邦政府在所有工作中促進族裔平等，他表示族裔多元一直是美國的力量所在，並承諾「本屆政府也將以此為事實依據。」

牛年象徵修復和毅力：亞裔特質

吉兒表示，農曆新春是辭舊迎新的時刻，也是歡慶的時機，要銘記過去經歷的喜樂與憂傷，展望眼前的無限可能，「就像冉冉上升的燈籠，讓希望點亮我們前方的道路，對多數美國人來說，一個嶄新的開始比任何時刻都重要。」

她說，農曆牛年象徵強大的修復力和毅力，這也是美國一再從亞太裔民眾身上見證的特質，包括所有一線人員所展露出的勇氣，他們冒著健康風險確保社會安全，許多人無私奉獻自己的時間和智慧，善良的向社區提供必需的幫助。

「前方道路雖然曲折，我們永遠比困難更強大，只要團結，我們必定能讓未來的每一天更加光明燦爛。」拜登和吉兒在影片結尾說，「祝願大家在新的一年，能從彼此、家庭、社區找到力量和喜樂。祝福大家幸福，健康與昌盛。農曆新年快樂。」

拜登總統和第一夫人吉爾，12日向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂。(影片截圖...
拜登總統和第一夫人吉爾，12日向所有慶祝農曆新年的朋友們恭祝新年快樂。(影片截圖)

拜登 美國 歧視

上一則

CDC定調：學校可安全重啟面授…教師接種疫苗並非先決條件

延伸閱讀

拜登將在慕尼黑安全線上會議演說 創美總統與會首例

拜登將在慕尼黑安全線上會議演說 創美總統與會首例
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
第一夫人最愛情人節 吉兒妝點白宮草坪

第一夫人最愛情人節 吉兒妝點白宮草坪
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點