拜登至今未熱線內唐亞胡？以色列惴惴不安

拜登總統(左)上任三周了，尚未和以色列總理內唐亞胡(右)熱線，以色列有點緊張。圖為兩人於2010年在紐奧良合影。(美聯社)

拜登 總統上任已三周，遠近鄰邦甚至與共產中國領導人，都已通過電話，卻還沒跟「傳統親密」的以色列 總理或總統打電話，川普 和歐巴馬都是上台沒幾天就致電內唐亞胡，這讓以色列有點惴惴不安。

華盛頓郵報報導，以色列上上下下開始解讀，即使這不是外交冰凍，拜登「極度的沉默」，似乎有意冷漠對待和川普特別友好的內唐亞胡。

以色列安全問題專家墨爾曼(Yossi Melman)說，拜登團隊是在告訴內唐亞胡，「你沒啥特別。你和川普的個人關係和氣味相投，不但無法幫助你在現今的華府拓展關係，反而是阻礙呢。」

兩國的官方都不認為拜登的電話外交還沒輪到以色列，表示要讓以色列總統或總理感到不對勁。白宮的說法是，總統一區一區的打電話，很快就輪到中東地區了。

根據媒體報導，拜登就職後「優先通電」國家包括加拿大、墨西哥，接著是歐盟和亞洲，討論移民、貿易、氣候變遷、北約前景以及「圍堵中國」。當然，處理新冠肺炎疫情及經濟危機，讓拜登就夠忙了。

內唐亞胡不認為拜登有意冷淡以色列，「我們認識好幾十年了，11月他宣布勝選後不久，我就打電話恭賀他。」他說，就算雙方不見得凡事都有共識，兩國聯盟堅固，邦誼也長達40年。

白宮發言人莎奇也說，拜登和內唐亞胡有多年的關係，國際安全問題上，以色列和美國有重要的關係，也是美國在中東地區的主要夥伴。她相信拜登很快會和內唐亞胡聯絡，但何時？她也說不上來。

內唐亞胡三次競選連任時，都誇言他和川普之間有熱線相通，川普也著實給面子，在他面臨苦戰時，毅然宣布支持以色列兼併戈蘭高地。

如今，內唐亞胡面臨3月23日選舉，白宮的態度卻大非昔比，知情人士說，「他一定非常難受。」

內唐亞胡的前幕僚長、文宣顧問布辛斯基(Aviv Bushinsky)說，他會把這看作美國對他「不尊重」。基於兩國傳統邦誼，若非新冠肺炎大流行，兩國官員早就在商議親訪細節了，如今卻連電話都通不上，「這確是一大問題」。美國駐耶路撒冷大使館則不予置評。