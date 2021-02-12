我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

拜登至今未熱線內唐亞胡？以色列惴惴不安

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統(左)上任三周了，尚未和以色列總理內唐亞胡(右)熱線，以色列有點緊張。圖為兩人於2010年在紐奧良合影。(美聯社)
拜登總統(左)上任三周了，尚未和以色列總理內唐亞胡(右)熱線，以色列有點緊張。圖為兩人於2010年在紐奧良合影。(美聯社)

拜登總統上任已三周，遠近鄰邦甚至與共產中國領導人，都已通過電話，卻還沒跟「傳統親密」的以色列總理或總統打電話，川普和歐巴馬都是上台沒幾天就致電內唐亞胡，這讓以色列有點惴惴不安。

華盛頓郵報報導，以色列上上下下開始解讀，即使這不是外交冰凍，拜登「極度的沉默」，似乎有意冷漠對待和川普特別友好的內唐亞胡。

以色列安全問題專家墨爾曼(Yossi Melman)說，拜登團隊是在告訴內唐亞胡，「你沒啥特別。你和川普的個人關係和氣味相投，不但無法幫助你在現今的華府拓展關係，反而是阻礙呢。」

兩國的官方都不認為拜登的電話外交還沒輪到以色列，表示要讓以色列總統或總理感到不對勁。白宮的說法是，總統一區一區的打電話，很快就輪到中東地區了。

根據媒體報導，拜登就職後「優先通電」國家包括加拿大、墨西哥，接著是歐盟和亞洲，討論移民、貿易、氣候變遷、北約前景以及「圍堵中國」。當然，處理新冠肺炎疫情及經濟危機，讓拜登就夠忙了。

內唐亞胡不認為拜登有意冷淡以色列，「我們認識好幾十年了，11月他宣布勝選後不久，我就打電話恭賀他。」他說，就算雙方不見得凡事都有共識，兩國聯盟堅固，邦誼也長達40年。

白宮發言人莎奇也說，拜登和內唐亞胡有多年的關係，國際安全問題上，以色列和美國有重要的關係，也是美國在中東地區的主要夥伴。她相信拜登很快會和內唐亞胡聯絡，但何時？她也說不上來。

內唐亞胡三次競選連任時，都誇言他和川普之間有熱線相通，川普也著實給面子，在他面臨苦戰時，毅然宣布支持以色列兼併戈蘭高地。

如今，內唐亞胡面臨3月23日選舉，白宮的態度卻大非昔比，知情人士說，「他一定非常難受。」

內唐亞胡的前幕僚長、文宣顧問布辛斯基(Aviv Bushinsky)說，他會把這看作美國對他「不尊重」。基於兩國傳統邦誼，若非新冠肺炎大流行，兩國官員早就在商議親訪細節了，如今卻連電話都通不上，「這確是一大問題」。美國駐耶路撒冷大使館則不予置評。

拜登 以色列 川普

上一則

川普禁微信官司 拜登要法院暫緩審理

下一則

加州新冠死亡人數超越紐約 全美最嚴峻

延伸閱讀

美中通話 台外交部:感謝拜登政府不斷展現對台堅定支持

美中通話 台外交部:感謝拜登政府不斷展現對台堅定支持
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
美晶片業者致函拜登 籲仿效台韓資助半導體拓產

美晶片業者致函拜登 籲仿效台韓資助半導體拓產
H1B配偶工作禁令 遭拜登政府撤銷

H1B配偶工作禁令 遭拜登政府撤銷

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨