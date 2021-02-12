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川普禁微信官司 拜登要法院暫緩審理

編譯潘勛／綜合11日電
川普政府查禁社群體WeChat，遭多處上訴法院裁決暫緩實施，川普政府因而提上訴，拜登政府已要求法院暫緩理上訴案。 (路透)
川普政府查禁社群體WeChat，遭多處上訴法院裁決暫緩實施，川普政府因而提上訴，拜登政府已要求法院暫緩理上訴案。 (路透)

拜登政府11日向上訴法院提出聲請，要求法院暫緩審理川普當局試圖查禁社群媒體微信(WeChat)的上訴案，理由是商務部必須花時間評估川普的查禁擬議，與10日向華盛頓特區聯邦上訴法院聲請暫緩審理另一個社群媒體抖音(TikTok)相同；川普想查禁WeChat、TikTok，目前都進行到上訴法院審理階段。

「國會山莊報」(The Hill)11日報導，司法部向舊金山的第九巡迴上訴法院遞狀，表示自拜登政府就任以來，商務部已針對某些近來公家機關頒布的行動展開評估，包括前部長查禁WeChat的相關命令。

司法部表示，打算評估川普查禁那些社群媒體的事實根據，屆時政府立場才更為完妥，以判定川普去年8月6日頒布行政命令，形容國家安全受到威脅，管制WeCha目的在保護美國人民及個資安全，是否依然站得住腳。

司法部送件時指出，拜登政府依然致力於保護國家安全，兼顧經濟的存續力及人民個人權利、隱私。

川普去年秋天試圖查禁WeChat及TikTok，指這兩支應用軟體「大量蒐集」美國人民資訊，提供管道給中國共產黨來審查或扭曲資訊，因此危及美國安全。WeChat及TikTok用戶都對此興訟，舊金山及華府聯邦上訴法院出於憲法第一修正案考量，下令暫緩實施川普政府的查禁令，於是川普政府提起上訴。

拜登政府的舉措，與某些共和黨表示憂心新政府對中政策轉趨軟化，發生在同一時候。保守派人士及很多民主黨國會議員都希望，新政府能維持強硬路線，對付中國及中方科技公司。

代替WeChat用戶打官司的律師畢延(Michael Bien)表示，拜登政府暫緩上訴讓案件出現正面發展，川普提出的禁令「只是其更極端、不合憲行動之一」，會損害「數千萬仰賴WeChat民眾的日常生活。」

但好些WeChat在美用戶表示，支持川普所提查禁，原因在中方科技巨擘騰訊控有的WeChat，只因他們貼文，具體批評中方威權，就查禁、封銷他們的帳戶。

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