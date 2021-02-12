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川普政府廢「歐記健保」訴訟 拜登撤回

編譯盧炯燊／綜合11日電
拜登政府要求聯邦最高法院維持歐記健保，並撤回川普任內聯邦政府所支持的訴訟。圖為佛州邁阿密市一家健保公司外掛著歐記健保(Obamacare)的招牌。(Getty Images)
拜登政府要求聯邦最高法院維持歐記健保，並撤回川普任內聯邦政府所支持的訴訟。圖為佛州邁阿密市一家健保公司外掛著歐記健保(Obamacare)的招牌。(Getty Images)

拜登政府已要求最高法院維持歐記健保，撤回川普任內聯邦政府所支持的訴訟。

在川普政府任內，多個共和黨主導的「紅州」提出訴訟，要求全面推翻「可負擔健保法」( Affordable Care Act )，即俗稱「歐記健保」(Obamacare)的全部內容，訴訟更獲得川普政府支持。但在白宮易主後，各方已推測拜登政府會否撤回有關訴訟。

果然司法部副總律師尼德勒(Edwin Kneedler)10日致函給最高法院表示，隨著政府的改變，司法部已重新考慮政府在這些案件的立場，同時表明政府不再繼續先前的立場。

其實司法部這個新舉動對案件不會有太大影響，因為在去年大選日後不足一個星期，最高法院大法官已聽取此案，預料會很快作出決定，不過最新文件說明了，拜登政府是支持歐記健保，這也是拜登在競選時的承諾。

在川普任內，為了推翻前朝歐巴馬的醫改措施，「紅州」聯盟發起漫長的訴訟，以德州為首的各個「紅州」聲稱，在國會於2017年有效撤消「可負擔健保法」內，有關未購買醫保的稅務罰款條款後，這個法案便不再符合憲法。儘管不少法律專家認為，對「可負擔健保法」的挑戰理據其實很薄弱，但由共和黨任命的下級法院法官，卻站在「紅州」一邊。

而在去年大選後一星期，最高法院大法官們11月10日在經過口頭辯論後，似乎傾向於保留法案大部分內容。當時的司法部律師堅稱，歐記健保是違憲的，但拜登政府司法部的最新函件則表示，即使最高法院認定法案內的個人授權不符合憲法，但也可以與其他法律部分剝離。

至於下一步如何，預計大法官們在未來數星期或數個月，會就法案是否合憲作出裁決。

歐記健保 拜登 司法部

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