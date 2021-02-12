波洛西：紓困案月底前若過不了 1100萬人恐失溫飽

國會眾院議長波洛西11日表示，希望國會盡快通過紓困案，以便在失業福利計畫3於月中旬到期前總統可簽署。(路透)

眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)11日表示，預計在下個月失業救濟計畫到期之前，通過下一輪紓困 方案；若未能在3月14日前通過，估計將有1100萬人失去失業福利。

波洛西表示眾院希望1兆9000億元的紓困案「在2月底前通過，才能在3月14日失業福利計畫到期前，送交總統簽署」。目前的失業計畫納入自僱者，每周發放300元額外失業津貼。

本周眾院九個委員會各自草擬紓困案細節，民主黨議員預計透過預算調解方式，不透過共和黨議員參與投票闖關。波洛西表示，紓困案草擬的工作將在本周完成。

隨後預算委員會將統整各項政策，當提案完成後將送交程序委員會，再進行最後投票。

最新資料顯示，全美領取各種失業補助的人數，目前仍在2000萬以上。因此國會民主黨人士希望在加速疫苗接種之際，立法維持失業福利。

眾院希望將目前每周300元額外失業津貼提高至400元，搭配擴大其他補助資格，延長至8月29日。日前拜登總統曾表示，有意將各種計畫延長至9月30日。

而參院 目前正在審理前總統川普的彈劾案，也將試圖同時通過紓困案。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)11日表示，參院將不會因彈劾案而延宕紓困案。不過紓困案在兩黨人數相當的參院面臨較大挑戰，只要民主黨一人跑票，就將無法通過。

白宮經濟顧問委員會顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)11日也表示，目前民調指出紓困案獲得大眾跨黨派支持，且通過紓困案有其急迫性。

此外目前民主黨還力推在法案中納入最低時薪提升至15元，日前已被眾院教育與勞工委員會核准，但闖關前景並不樂觀。不過，舒默表示他與參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)將「盡一切努力讓法案過關」。