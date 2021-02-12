我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

波洛西：紓困案月底前若過不了 1100萬人恐失溫飽

編譯林育正／綜合11日電
國會眾院議長波洛西11日表示，希望國會盡快通過紓困案，以便在失業福利計畫3於月中旬到期前總統可簽署。(路透)
國會眾院議長波洛西11日表示，希望國會盡快通過紓困案，以便在失業福利計畫3於月中旬到期前總統可簽署。(路透)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日表示，預計在下個月失業救濟計畫到期之前，通過下一輪紓困方案；若未能在3月14日前通過，估計將有1100萬人失去失業福利。

波洛西表示眾院希望1兆9000億元的紓困案「在2月底前通過，才能在3月14日失業福利計畫到期前，送交總統簽署」。目前的失業計畫納入自僱者，每周發放300元額外失業津貼。

本周眾院九個委員會各自草擬紓困案細節，民主黨議員預計透過預算調解方式，不透過共和黨議員參與投票闖關。波洛西表示，紓困案草擬的工作將在本周完成。

隨後預算委員會將統整各項政策，當提案完成後將送交程序委員會，再進行最後投票。

最新資料顯示，全美領取各種失業補助的人數，目前仍在2000萬以上。因此國會民主黨人士希望在加速疫苗接種之際，立法維持失業福利。

眾院希望將目前每周300元額外失業津貼提高至400元，搭配擴大其他補助資格，延長至8月29日。日前拜登總統曾表示，有意將各種計畫延長至9月30日。

參院目前正在審理前總統川普的彈劾案，也將試圖同時通過紓困案。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)11日表示，參院將不會因彈劾案而延宕紓困案。不過紓困案在兩黨人數相當的參院面臨較大挑戰，只要民主黨一人跑票，就將無法通過。

白宮經濟顧問委員會顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)11日也表示，目前民調指出紓困案獲得大眾跨黨派支持，且通過紓困案有其急迫性。

此外目前民主黨還力推在法案中納入最低時薪提升至15元，日前已被眾院教育與勞工委員會核准，但闖關前景並不樂觀。不過，舒默表示他與參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)將「盡一切努力讓法案過關」。

紓困 眾院 參院

上一則

拜登復學計畫縮水 遭嘲目標太低早已達陣

下一則

彈劾監察人指控：川普毫無悔意 不判有罪 將煽動更多暴力

延伸閱讀

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長
快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧

快看世界／支持「處決」波洛西...眾議員格林言論回顧
共和黨不罰爭議「川粉女眾議員」民主黨嗆：訴諸表決

共和黨不罰爭議「川粉女眾議員」民主黨嗆：訴諸表決
嘲諷被殺害學童共和黨議員入眾院教育委員會 波洛西砲轟

嘲諷被殺害學童共和黨議員入眾院教育委員會 波洛西砲轟

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨