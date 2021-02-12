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彭博：拜登擬引進更多高科技人才 但不更動H-1B名額

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府擬加快處理職業移民綠卡積案，增加外國技能工人但不擴大H-1B名額。圖為2017年1月民眾在西雅圖機場示威，要求不要限制工作簽證。(美聯社)
拜登政府擬加快處理職業移民綠卡積案，增加外國技能工人但不擴大H-1B名額。圖為2017年1月民眾在西雅圖機場示威，要求不要限制工作簽證。(美聯社)

前總統川普去年以疫情影響為由，限制了幾乎所有項目的合法移民，如今企業團體與移民權益倡議人士紛紛指出，川普任內留下的某些移民政策，拜登總統恐怕不容易推翻。另一方面，彭博新聞(Bloomberg)報導，拜登的移民改革計畫可能將允許更多高技能外籍勞工來美，但不更動H-1B名額，避免引發美國勞工團體抗議。

彭博新聞指出，拜登移民政策將允許更多外國留學生及外籍勞工獲得工作移民綠卡(employment-based green cards)。企業團體認為，這項措施將可讓更多電腦程式師等科技人才進入美國公司任職，但不必調高H-1B工作簽證名額。

川普在2020年4月宣布限縮合法移民，兩個月後在6月間擴大限縮範圍，禁止外籍人士在美國失業嚴重之際，取得就業機會。受到川普政策衝擊的產業，從科技業、顧問業到園藝造景、度假村都包括在內，希望申請移民的美國公民親屬，同樣受到影響。

拜登上台後，簽署多道行政命令，停止川普美墨邊界築牆計畫，取消穆斯林國家旅行禁令，但到目前為止卻沒有提到川普任內的合法移民限縮。

川普任內頒布的禁令將於今年3月底到期，但不少企業代表說，已經等不了那麼久，因為工作簽證凍結衝擊實在嚴重。

超過100個工商協會及移民權益組織5日共同致函拜登，呼籲拜登撤銷川普的工作簽證禁令。信中寫道，拜登已採取行動，讓在美墨邊境遭到川普政府拆散的無證移民家庭親子團圓，落實移民改革願景，但川普政府的移民禁令卻讓美國公民及持有永久居留權的移民，與父母或已成年子女、兄弟姊妹或未婚夫、未婚妻因此而分開。

多位白宮顧問表示，拜登政府將審慎處理川普任內留下的移民政策，以免顯得拜登政府故意跟川普希望控制疫情的政策本意唱反調。

一名白宮發言人則說，拜登上台後簽署的行政命令只是個「起點」。但拜登將如何處理川普的合法移民禁令，發言人則未進一步說明。

移民家庭 川普 拜登

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