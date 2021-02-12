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報稅季來了…失業補助課稅 議員提案豁免

記者顏伶如／綜合報導

報稅季12日展開，數百萬美國民眾可能嚇一跳，2020年領取的失業補助津貼，其實是要繳稅的。 高盛集團(Goldman Sachs)估計，美國民眾去年因為領取失業津貼，可能共計要繳500億元的稅。

聯邦政府與絕大多數的州政府，都將失業救濟金列為「應稅收入」(taxable income)，只不過繳稅方式與工作薪資不同，領取失業救濟時通常沒有像薪水一樣自動設定所得稅預扣。

2020年裡，數千萬美國勞工在疫情期間失業，領取失業救濟金的民眾大增。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，今年報稅季節截止期限為4月15日，因為失業救濟金而要繳稅的民眾，可能退稅都用來繳稅，美國經濟恐將受到衝擊。

高盛集團在分析報告中指出，這筆讓不少失業勞工感到意外的稅款，可能讓民眾拿到的退稅變少，某些經濟條件較差的家庭，可能還要額外掏錢繳稅，導致減少消費支出。

國稅局(IRS)首席納稅人經驗體驗官柯爾賓(Ken Corbin)指出，國稅局到目前為止，並未考慮延長報稅截止期限，或同意豁免漏稅罰款。

納稅人報稅時漏報失業救濟金，可能被國稅局罰款並加計利息，但國會則可以出手，幫忙解套。民主黨籍國會議員已經提案，要求聯邦政府豁免課徵失業救濟金所得稅。勞工權益倡議團體也指出，失業補助津貼還要課稅，破壞了提供救濟金的美意。

至於領取失業補助津貼究竟要繳多少稅，報導指出，民眾可以自行估算，查看是否欠稅。

稅務專家卡魯索(Robbin Caruso)指出，失業補助津貼的扣稅適用於聯邦所得稅稅率，至於州稅方面，住在免徵個人所得稅或免徵失業救濟金所得稅州的民眾則不必擔心，例如阿拉巴馬州、加州、蒙大拿州、新澤西州、賓州及維吉尼亞州。

美國 報稅 勞工

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