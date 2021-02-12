與習近平通話2小時…拜登促美行動 「否則中國吃定我們」

美國總統拜登（右）今天與中國國家主席習近平（左）熱線。圖為習近平2015年訪問美國與時任副總統的拜登合影。(美聯社)

拜登 總統10日晚間與中國 國家主席習近平通話後，11日在白宮表示，這通電話講了2小時，相談甚歡，但拜登在回顧與習近平交情時也說，美國 如果不動起來，中國就會吃定美國。

拜登10日上午在白宮橢圓辦公室，與參議員和運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)開會討論美國基礎建設需求時，對媒體主動提及與習近平談話，並回顧擔任美國副總統時，就曾與習近平長時間相處，「我很了解他。」

「但是你知道，若我們不動起來，他們將吃定我們(eat our lunch)。」拜登說，中國正在發展新的很重大的、很重大的鐵路計畫，且中方現已有可以一小時可以跑225英里的鐵路。

拜登說，中國投入數十億美元以及大量人力，全力發展汽車製造業，美國也應該強化運輸投資。

根據白宮10日晚間發布的說明，拜登除了祝賀習近平農曆春節快樂，也當面關切北京強制且不公平的經濟舉措，以及鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在回答拜登提到「中國將吃定美國」的說法時表示，這反映拜登很清楚美國面臨的挑戰，「也就是與中國的戰略競爭。」

莎奇說，為了要在競爭中取得最佳地位，美國需要在國內採取行動，包括確保本國勞工的競爭力，採取保護美國科技的作法，並確保與夥伴及盟友一同應對此事。

被問到國際專家剛剛結束在武漢調查新冠疫情起源，莎奇說，拜登在通話中也關切訊息不透明；美國政府期待從調查結果中獲得數據，並且展開研究，確保疫情大流行不會重演。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)11日在例行記者會上也對拜、習通話表示，白宮的說明關注北京種種行為，有助了解美國對北京的態度，從拜登以降均會在符合美國利益的狀況下，與中國接觸。

被問到是否會有持續性對話，普萊斯表示，目前還在與中國交往的初期階段，美國會持與歐洲、印太地區盟友溝通合作，確保協調彼此對北京的態度。

普萊斯表示，與中國在氣候變遷與防止核武器擴散，符合廣泛戰略利益，不排除未來存在戰術合作，但他並未舉例說明何謂戰術合作。

另外，普萊斯在回應媒體提問時，譴責北京禁止英國廣播公司(BBC)的世界新聞頻道(BBC World News)在中國境內播放。

前總統川普卸任前簽署行政命令，要求各級學校和教育文化機構，與中國孔子學院的關係必須透明化；不過，有媒體日前報導，這項政策已被拜登撤銷。

「這是錯誤報導。」普萊斯說，事實是直到上月20日政權輪替當天，這紙命令草案都還在預算管理局的跨部門檢視階段，從未完成審查，川普從未將此提交到聯邦公報。