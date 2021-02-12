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美買6億劑疫苗 足夠3億人接種…普通民眾4月就能打了

記者顏伶如／綜合報導
美國政府已簽約購買足夠疫苗供3億人接種。(Getty Images)
美國政府已簽約購買足夠疫苗供3億人接種。(Getty Images)

拜登總統11日宣布，美國在今年夏末之前，將有足夠新冠肺炎疫苗提供3億民眾接種：「我們已買到足夠讓所有美國人使用的疫苗了」；另外，拜登針對前總統川普任內並未採購充足疫苗批評說，「對於提供疫苗給絕大多數民眾，根本毫無計畫可言。」新政府上台接手爛攤子。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)接受國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時則表示，想要接種新冠疫苗的美國民眾，到了4月應該就能有疫苗可打。

拜登11日下午造訪國家衛生研究院(NIH)時表示，美國已與莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)兩家藥廠敲定，今年7月底前提供共計6億劑疫苗，出貨時間比預訂日程提早了一個多月。

他表示，美國政府根據與輝瑞、莫德納已簽訂的採購契約條款選項，分別向兩家廠商各自加購1億劑疫苗；輝瑞與莫德納11日均證實拜登政府加購疫苗的消息，以及疫苗的出貨時間表。

在原本已經簽署的契約中，兩家藥廠承諾總共將提供給美國4億劑新冠疫苗。

「我們得知的消息，讓我們以為疫苗真的有那麼多。」談到川普政府的疫苗計畫缺失，拜登說，前朝政府的疫苗計畫，「比我跟我的團隊想像的狀況還更糟糕，這點並不是秘密。」

拜登上台後提出的抗疫目標，包括在執政百日之內讓1億劑疫苗完成施打；根據統計，拜登上台三周之內，已經完成2600萬劑疫苗施打。

另一方面，嬌生集團(Johnson & Johnson)研發只需施打一劑的新冠疫苗，如果獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權，便將成為第三劑獲准使用的新冠疫苗，有助於加速擴大疫苗施打。

根據估計，全美約有2億6000萬人可以接種疫苗；如果疫苗實驗進一步延伸到12歲以下兒童，可以接種疫苗的人數可望進一步增加。

另外，佛奇11日對非營利新聞調查組織ProPublica指出，兒童疫苗可望在今年9月可以通過授權使用。

拜登總統(左)11日下午視察國家衛生研究院(NIH)時表示，美國已與藥廠敲定，今...
拜登總統(左)11日下午視察國家衛生研究院(NIH)時表示，美國已與藥廠敲定，今年7月底前提供共計6億劑疫苗。(Getty Images)
輝瑞與莫德納將提早一個多月出貨。（路透）
輝瑞與莫德納將提早一個多月出貨。（路透）

疫苗 拜登 美國

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