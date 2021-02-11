麥康諾告知共和黨同僚：是否彈劾川普攸關良心

參院少數黨領袖麥康諾(左)向共和黨參院同僚發出信號，強調有關前總統川普彈劾案的最後表決「攸關良心」，就算不贊成彈劾審判合憲，最後仍可投票將川普定罪。(路透)

知情人士透露，聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一直在向共和黨 參院同僚發出信號，強調有關前總統川普 彈劾案的最後表決「攸關良心」，就算不贊成彈劾審判合憲，最後仍可投票 將川普定罪。

參院9日以56比44贊成彈劾案合憲，六位共和黨參議員在表決時倒戈，包括最令人意外的路易斯安納州共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)。

卡西迪聲稱，他投下贊成票是因為川普律師團隊表現太糟糕；他雖支持繼續審判此案，不代表最後會投票將川普定罪，「我還沒決定如何投票。」

路州共和黨則發聲明對卡西迪倒戈「深感失望」。

麥康諾9日並未投票支持彈劾案合憲，但知情人士表示，麥康諾暗示他尚未決定是否同意川普定罪；麥康諾2日曾向媒體表示，「我們會聽取律師意見，進行辯論，一步步走下去。」

麥康諾自1月中旬以來，一直在告訴共和黨參議員，這將是一次「良心投票」。

與此同時， 密西根州參議院多數黨(共和黨)領袖薛基(Mike Shirkey)卻聲稱，國會暴亂「打從一開始就是一場預先安排好的『騙局』，不該怪川普支持者。」9日他一度為此 說法公開道歉，但10日州參議會官方錄影意外拍下的畫面顯示，薛基仍認為1月6日國會暴亂是提前幾周或幾個月就策畫好的事。

薛基說，自己「並沒有改變觀點，只會改變措詞。」

薛基10日在密州參院講台上與民主黨副州長吉爾克里斯特(Garlin Gilchrist II)私下對話時，薛基被錄到仍堅持國會暴亂是「騙局」看法沒變；吉爾克里斯特對此表示，「薛基的道歉很明顯不是發自內心，也不是出於謙卑和諒解。全是出於政治權宜算計，密西根州人民都能看穿。」

這場涉及薛基和共和黨的最新爭議，彰顯出在拜登(Joe Biden)總統拿下勝利的大選戰場州，川普仍繼續發揮影響力。

10日稍早，薛基在蘭辛(Lansing)走道上另曾告訴一位密州自由派人士說，國會暴動這場騙局「被歸咎到川普頭上。」

薛基經常引發爭議，去年12月下旬確診新冠病毒，但他稱新冠病毒是「中國流感」，被民主黨人指責是種族主義說詞。