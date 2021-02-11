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看視頻再度經歷暴亂之痛 羅穆尼震驚流淚「心被撕開」

記者顏伶如／綜合報導
彈劾案審理當日播放的從未公布的現場畫面顯示，共和黨參議員羅穆尼在非裔國會警察古德曼指引下撤離。他表示，「看到國會警察和他人遭受如此猛烈攻擊令人不安」。(美聯社)
彈劾案審理當日播放的從未公布的現場畫面顯示，共和黨參議員羅穆尼在非裔國會警察古德曼指引下撤離。他表示，「看到國會警察和他人遭受如此猛烈攻擊令人不安」。(美聯社)

直到10日在參院彈劾審訊上看到事發當天的影片之前，共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)都不知道，1月6日國會山莊暴動當時，自己與暴徒群眾其實近在咫尺。從未曝光的國會大廈監視器錄影帶畫面在彈劾審訊上播放，讓參議員們為之震驚。

彈劾審訊進入第二天，羅穆尼與其他參議員繼續聆聽眾院彈劾監察人小組列舉川普煽動叛亂的具體事證；最新曝光的監視器錄影帶畫面，顯示了暴徒衝進國會大廈之後，國會議員在千鈞一髮之際從議場撤離。

其中一段影片裡，則可看到羅穆尼在一名國會警察提醒下轉身匆匆離開，才沒有與暴徒撞個正著。

觀看影片後的幾分鐘，羅穆尼接受媒體訪問時表示，這是第一次看到自己在國會駐警警示下得以躲過一劫的影片，「心被撕開，不禁淚流，我非常震驚，也很激動。」

羅穆尼並不是唯一影片看得膽戰心驚之人，兩黨都有議員邊看影片邊站起身、往前靠，設法看清楚自己在監視器錄影帶畫面中的身影；某些影片當中出現嚴重暴力，部分議員忍不住移開了目光。

絕大多數參議員在彈劾審訊展開之前，早已抱定決心將如何為川普二度遭彈劾投票；某些共和黨籍參議員在觀看影片後對媒體表示，依舊相信彈劾川普是違憲的。

雖然多數共和黨參議員不太可能因此就贊成彈劾川普，但影像呈現確實讓兩黨國會議員都彷彿再次經歷國會暴動，鮮明且痛苦的記憶明顯浮現。

在另一段影片中，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在維安人員隨同下，在國會大廈後廊通道匆匆而行，尋找出口以免遭暴徒攻擊；彈劾監察人、民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)說，舒默幾乎快要與暴徒群眾擦身而過，坐在座位上的舒默則表情詫異，影片播放結束後搖著頭。

舒默後來接受媒體訪問時說，維安人員真的非常英勇，「我愛他們」。

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