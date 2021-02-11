看視頻再度經歷暴亂之痛 羅穆尼震驚流淚「心被撕開」

彈劾案審理當日播放的從未公布的現場畫面顯示，共和黨參議員羅穆尼在非裔國會警察古德曼指引下撤離。他表示，「看到國會警察和他人遭受如此猛烈攻擊令人不安」。(美聯社)

直到10日在參院彈劾 審訊上看到事發當天的影片之前，共和黨籍猶他州聯邦參議員 羅穆尼(Mitt Romney)都不知道，1月6日國會山莊暴動當時，自己與暴徒群眾其實近在咫尺。從未曝光的國會大廈監視器錄影帶畫面在彈劾審訊上播放，讓參議員們為之震驚。

彈劾審訊進入第二天，羅穆尼與其他參議員繼續聆聽眾院彈劾監察人小組列舉川普 煽動叛亂的具體事證；最新曝光的監視器錄影帶畫面，顯示了暴徒衝進國會大廈之後，國會議員在千鈞一髮之際從議場撤離。

其中一段影片裡，則可看到羅穆尼在一名國會警察提醒下轉身匆匆離開，才沒有與暴徒撞個正著。

觀看影片後的幾分鐘，羅穆尼接受媒體訪問時表示，這是第一次看到自己在國會駐警警示下得以躲過一劫的影片，「心被撕開，不禁淚流，我非常震驚，也很激動。」

羅穆尼並不是唯一影片看得膽戰心驚之人，兩黨都有議員邊看影片邊站起身、往前靠，設法看清楚自己在監視器錄影帶畫面中的身影；某些影片當中出現嚴重暴力，部分議員忍不住移開了目光。

絕大多數參議員在彈劾審訊展開之前，早已抱定決心將如何為川普二度遭彈劾投票；某些共和黨籍參議員在觀看影片後對媒體表示，依舊相信彈劾川普是違憲的。

雖然多數共和黨參議員不太可能因此就贊成彈劾川普，但影像呈現確實讓兩黨國會議員都彷彿再次經歷國會暴動，鮮明且痛苦的記憶明顯浮現。

在另一段影片中，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在維安人員隨同下，在國會大廈後廊通道匆匆而行，尋找出口以免遭暴徒攻擊；彈劾監察人、民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)說，舒默幾乎快要與暴徒群眾擦身而過，坐在座位上的舒默則表情詫異，影片播放結束後搖著頭。

舒默後來接受媒體訪問時說，維安人員真的非常英勇，「我愛他們」。