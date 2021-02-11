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「找出足夠票數」川普致電州務卿 喬州檢察官要查

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普1月2日曾致電喬州最高選務官員、州務卿拉芬斯伯格，脅迫他找出足夠票數，推翻喬州選舉結果。喬州檢察官已展開刑事調查。(美聯社)
前總統川普1月2日曾致電喬州最高選務官員、州務卿拉芬斯伯格，脅迫他找出足夠票數，推翻喬州選舉結果。喬州檢察官已展開刑事調查。(美聯社)

喬治亞州地方檢察官10日表示，已針對「企圖影響」去年大選事件展開刑事調查，調查範圍包括前總統川普1月2日致電喬州最高選務官員、州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，脅迫他找出足夠票數，推翻喬州選舉結果。

喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)在寄給喬州官員宣布調查的信中，並未特別點名川普，但強調「沒理由認為有任何喬州官員是此次調查的對象」。

威利斯發言人德桑蒂斯(Jeff DiSantis)確認，川普致電給拉芬斯伯格及過去幾周外界報導的事，都在調查範圍內；民主黨籍的威利斯在去年11月上任。

這封信寄給拉芬斯伯格、州長坎普(Brian Kemp)、副州長鄧肯(Geoff Duncan)和喬州總檢察長卡爾(Chris Carr)，指示四位共和黨州官員保存所有與選舉有關紀錄，尤其是可能有企圖影響選舉官員證據的紀錄。

威利斯將在富爾頓郡大陪審團3月開會時，要求發傳票進行調查。

川普競選團隊前首席顧問米勒(Jason Miller)譴責喬州檢察官在川普彈劾案開審之際宣布調查，「是民主黨人繼續對川普『獵巫』牟取政治得分的最新嘗試，以時機來看絕非偶然。」

喬州民主黨主席威廉斯(Nikema Williams)則讚許威利斯「要川普對企圖影響喬州選舉和丟掉喬州選民選票負責。」

川普1月2日打電話給拉芬斯伯格時一再辯稱，拉芬斯伯格可以改變總統選舉核實結果，拉芬斯伯格堅拒；川普向他說：「我要做的就是這個。我只想找到1萬1780張選票，比我們所得的票多。因為是我們贏了喬州。」

非營利道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)主席布克賓德(Noah Bookbinder)表示，該組織1月向威利斯辦公室提出刑事訴訟，指川普不僅違法、更違反民主制度根基，要求威利斯展開調查。

川普非常介意去年大選以約1萬2000票之差，輸掉共和黨固有票倉喬州；他一再侮辱拉芬斯伯格和坎普，指他們沒有採取行動推翻選舉結果。在致電拉芬斯伯格前，還曾親自打電話給喬州選務調查官員，要對方「找出欺詐行為」，以成為「全國英雄」。

喬州 川普 民主黨

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