暴亂視頻充斥XX…髒話 電視台直播兒童都可看到

國會彈劾川普案審理10日進入第二天，圖為一位打扮成川普的示威者，舉著「我的律師太糟了」的標語牌諷刺川普。(Getty Images)

各大電視新聞網9日開始直播參院 二度彈劾 前總統川普 案開審過程，沒想到一開場前13分鐘，就讓所有電視觀眾聽到了過去廣播及電視台不會在白天播出的粗鄙言語。

這段呈現國會1月6日遭暴民衝入的13分鐘關鍵視頻畫面，是由眾院彈劾案管理人從各方資源匯整而成，內容按時間順序排列，回顧川普當天的群眾演講以及挺川者包圍和衝入國會大廈的暴亂行徑。

視頻裡，暴民出口成「髒」，罵國會警察「X你藍」(f⋯the blue)、「X你媽」(motherf⋯)；螢幕畫面甚至配上字幕，直接寫明髒話。結果；直播參院首日審判過程的ABC、CBS、NBC、CNN、福斯新聞頻道和MSNBC等各大電視新聞網，全都在兒童也可以觀看的白天時段即時呈現。

已退休的國家廣播公司(NBC)前主管惠特利(Bill Wheatley)表示，播出這種言語是很艱難的決定，但新聞主管必須判斷和決定電視台是否該扮演「審查」參院審判內容的角色。

「這段視頻有助傳達當時(國會)局勢的激烈與恐怖。」惠特利說，「如果影片播放時『嗶聲不斷』，反而有礙呈現實際情事。」

不過，聯邦通訊傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)並不容許這樣的用語在電視上出現。

知情人士透露，NBC新聞記者被告知該影片可能有粗話，NBC播出國會暴動畫面時，螢幕有打出警告標語；哥倫比亞廣播公司(CBS)則表示，他們沒有接獲任何相關告知，但新聞主管已預料到這種可能性；CBS法律部門建議可以直播彈劾案，若過程中播放的任何視頻有任何冒犯語言會刪除。

不論各家新聞主管如何決定如實播出，多位電視評論員都談到播出這段視頻對全國觀眾的潛在影響力；報導彈劾程序的NBC記者哈克(Garrett Haake)表示，顯然有些參議員是第一次觀看到這段畫面。

MSNBC記者梅爾伯(Ari Melber)則說：「這是所有我看過的審判開場中，最有力、最讓人焦慮不安的一段證據。」