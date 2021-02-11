我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

暴亂視頻充斥XX…髒話 電視台直播兒童都可看到

記者胡玉立／綜合報導
國會彈劾川普案審理10日進入第二天，圖為一位打扮成川普的示威者，舉著「我的律師太糟了」的標語牌諷刺川普。(Getty Images)
國會彈劾川普案審理10日進入第二天，圖為一位打扮成川普的示威者，舉著「我的律師太糟了」的標語牌諷刺川普。(Getty Images)

各大電視新聞網9日開始直播參院二度彈劾前總統川普案開審過程，沒想到一開場前13分鐘，就讓所有電視觀眾聽到了過去廣播及電視台不會在白天播出的粗鄙言語。

這段呈現國會1月6日遭暴民衝入的13分鐘關鍵視頻畫面，是由眾院彈劾案管理人從各方資源匯整而成，內容按時間順序排列，回顧川普當天的群眾演講以及挺川者包圍和衝入國會大廈的暴亂行徑。

視頻裡，暴民出口成「髒」，罵國會警察「X你藍」(f⋯the blue)、「X你媽」(motherf⋯)；螢幕畫面甚至配上字幕，直接寫明髒話。結果；直播參院首日審判過程的ABC、CBS、NBC、CNN、福斯新聞頻道和MSNBC等各大電視新聞網，全都在兒童也可以觀看的白天時段即時呈現。

已退休的國家廣播公司(NBC)前主管惠特利(Bill Wheatley)表示，播出這種言語是很艱難的決定，但新聞主管必須判斷和決定電視台是否該扮演「審查」參院審判內容的角色。

「這段視頻有助傳達當時(國會)局勢的激烈與恐怖。」惠特利說，「如果影片播放時『嗶聲不斷』，反而有礙呈現實際情事。」

不過，聯邦通訊傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)並不容許這樣的用語在電視上出現。 

知情人士透露，NBC新聞記者被告知該影片可能有粗話，NBC播出國會暴動畫面時，螢幕有打出警告標語；哥倫比亞廣播公司(CBS)則表示，他們沒有接獲任何相關告知，但新聞主管已預料到這種可能性；CBS法律部門建議可以直播彈劾案，若過程中播放的任何視頻有任何冒犯語言會刪除。

不論各家新聞主管如何決定如實播出，多位電視評論員都談到播出這段視頻對全國觀眾的潛在影響力；報導彈劾程序的NBC記者哈克(Garrett Haake)表示，顯然有些參議員是第一次觀看到這段畫面。

MSNBC記者梅爾伯(Ari Melber)則說：「這是所有我看過的審判開場中，最有力、最讓人焦慮不安的一段證據。」

彈劾 參院 川普

上一則

白宮易主 TikTok被迫出售案無限期擱置

下一則

麥康諾告知共和黨同僚：是否彈劾川普攸關良心

延伸閱讀

史無前例！參議員李希身兼彈劾案證人+陪審員+法官

史無前例！參議員李希身兼彈劾案證人+陪審員+法官
56：44 參院認定彈劾川普程序合憲 10日啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普程序合憲 10日啟動彈劾辯論
聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播

聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播
海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網

海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

2021-02-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬