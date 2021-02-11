民主黨批川普是「煽動統帥」 看暴亂視頻還沉醉其中

彈劾川普案審理進入第二天，播放的內部監控錄像重現警察遭受殘暴攻擊、參議員驚險撤離的駭人場景。圖為國民兵10日在國會外守護。(美聯社)

國會參院10日開始前總統川普 彈劾案的辯論，扮演檢方角色的眾院彈劾監察人團(impeachment managers)輪流上陣，以推文和視頻證據，直指川普早就播下怒火之種，反覆向支持者傳達的「選舉被偷走」、「停止偷竊」、「誓死鬥爭」，煽動暴亂攻擊國會，「他絕不是無辜的旁觀者」，而是「煽動(暴亂)的統帥」。

彈劾川普案審理10日進入第二天。圖為國會大廈外的天橋上懸掛的「要麼定罪，要麼串通一氣」的標語。(Getty Images)

●駭人場景重現 暴徒揚言殺死潘斯

監察人當日播放了許多此前從未公布的現場畫面，有的來自國會大廈內部監控錄像，有的來自警察 的隨身攝影機，重現警察遭受殘暴攻擊、參議員驚險撤離、暴徒揚言要殺死時任副總統潘斯和眾院議長波洛西的駭人場景；其中一則視頻是共和黨 參議員羅穆尼，在非裔國會警察古德曼(Eugene Goodman)的指引下撤離。

羅穆尼表示，他後來才知自己原來離暴徒這麼近，「看到國會警察和他人遭受如此猛烈攻擊令人不安」，悲傷情緒湧上心頭，引人落淚。

在彈劾川普案第二天審理中，扮演檢方角色的眾議員拉斯金指前總統川普早就播下怒火之種，他煽動暴亂攻擊國會，「絕不是無辜的旁觀者」，而是「煽動(暴亂)的統帥」。(美聯社)

監察人團領銜議員拉斯金(Jamie Raskin)，引述川普在1月6日國會暴亂那天所說，鼓動支持者記住這一天： 「慶祝的一天，紀念的一天」，而非「恥辱、恐怖和創傷的一天」，指其推文沒有一句話譴責暴亂。

拉斯金並駁斥川普團隊以憲法第一修正案保障言論自由的辯護，指美國總統與個人發表政治言論不同，總統必須對自己的誓詞負責、捍衛憲法，更無權利去煽動暴徒，並在暴徒進攻和威脅國會之時冷眼旁觀。

●拉斯金批川普 觀看暴亂激化暴徒

「他從電視上猶如看真人秀一般觀看這些(暴亂)，沉醉其中。」拉斯金說，作為三軍統帥，他沒給絲毫幫助，而是作為煽動統帥，繼續發布推文激化暴徒。

眾議員尼格斯(Joe Neguse)則以川普過往講話的視頻，論證其早有預謀，數月來不停向支持者灌輸「自己不可能輸掉選舉，只會贏，除非選舉舞弊。」

尼格斯說，川普反覆用「選舉被偷走」、「停止偷竊」、「誓死鬥爭」向支持者喊話，早播下點燃怒火的種子；事發後，作為三軍統帥本有責任結束這場暴亂，但川普沒有，甚至不願清楚說明「停止這場攻擊」，還在視頻中讚揚暴徒是愛國者，其表態也讓支持者認為，他們是在聽從川普的號令。

●警察阻擋暴徒 遭壓門上拳打腳踢

「你們距離暴徒僅58步之遙。」眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)播放此前未公開的監控錄像，顯示國會警察站成一排阻擋暴徒，掩護參議員撤離；還有華府警察哈吉斯(Daniel Hodges)被暴徒壓在門上，遭多人拳打腳踢的畫面；史沃威爾說，哈吉斯的遭遇就是當天許多警察的真實寫照，議員和工作人正是因他們的守護才幸免於難。

儘管許多共和黨議員認為當天的論證和視頻資料引人動容，但是否轉化成彈劾表決仍未知；辯論議程將在11日中午恢復，監察人團將繼續呈現證據，他們最多可有16小時，說服共和黨議員贊同川普有罪。