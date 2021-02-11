我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MIT博士生偷車攜槍遭搜捕 涉耶魯華生命案「極危險」

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

記者張晨／紐約報導
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

康州紐黑文市警方10日證實了本報的獨家報導，將來自上海的麻省理工學院(MIT)29歲中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)，列為涉嫌槍殺耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)的關係人，並稱潘勤軒駕駛偷來的麻州車輛逃逸，並攜帶槍枝，「是極其危險的人物。」呼籲全美協尋。

紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)在記者會上表示，上周六(6日)晚8時半左右，蔣凱文在East Rock社區遭人槍殺，案件發生後不久，西黑文(West Haven)警方曾接到報警電話，稱有一男子在華盛頓大道(Washington Avenue)Best Western酒店後的鐵軌上，「盯著一可疑車輛，舉止怪異」。

警方在現場盤查該名可疑男子，並將其扣留在酒店，而此人正是之後被警方高度懷疑涉及蔣凱文命案的潘勤軒；雷耶斯表示，潘勤軒隨後從扣留點脫逃，駕車逃離，據信已離開康州。

全美搜尋「關係人」 FBI也加入

「若任何人與潘勤軒有過接觸，都須格外小心，他是個極其危險的人物，且隨身攜帶槍枝。」雷耶斯說，不僅州警及地方警局，聯邦調查局(FBI)也參與調查此案，並在全美範圍內搜尋潘勤軒的蹤跡。9日有消息稱，他駕車進入紐約市史泰登島。

但警方表示，目前並沒有確切證據最終認定潘勤軒就是此案兇手，而是暫將其認定為「關係人」(person of interest)，並以偷車罪名對他下達了搜捕令；如果落網，他的保釋金將高達30萬元，並將移回紐黑文後續審理。

MIT風雲人物 曾獲國際奧數銀牌

潘勤軒目前為麻省理工學院計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的研究人員，該實驗室被譽為「世界上最重要的計算機科學和信息技術研究中心之一」；不僅如此，他還參與了學院一個名為「全視野」(Omniscope)的大型研究項目。

2009年潘勤軒在高中時期，曾代表美國隊參加國際數學奧林匹克競賽，並獲銀牌(International Mathematical Olympiad Silver Medal)，同年8月進入麻省理工學院就讀本科；他當時在入學典禮的現場演奏鋼琴，校方還大篇幅報導，放置在官網招生頁面；潘在文中表達了對古典音樂的熱愛，並稱自己在祖父的親傳下長大。

記者9日晚查看時該網頁時仍可開啟，但隨後MIT有關潘勤軒的網頁已被關閉，截至10日晚仍未恢復。

據了解，潘勤軒現在麻省馬爾登(Malden)與他人共同擁有一處房產，根據該市評估數據庫，房屋市值為66萬7400元。

紐黑文警方呼籲全美各地的知情民眾提供有關潘勤軒的任何線索，熱線電話為(203)946-6304和(866)888-8477(TIPS)。

潘勤軒(左四)2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌。(取自推特)
潘勤軒(左四)2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌。(取自推特)
耶魯大學兩名博士後學生10日在蔣凱文被槍殺處獻花紀念他。(美聯社)
耶魯大學兩名博士後學生10日在蔣凱文被槍殺處獻花紀念他。(美聯社)
康州紐黑文市警方10日證實，麻省理工學院29歲中國博士生潘勤軒涉嫌槍殺耶魯大學2...
康州紐黑文市警方10日證實，麻省理工學院29歲中國博士生潘勤軒涉嫌槍殺耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文，稱其駕駛偷來的麻州車輛逃逸，並身攜槍支，「是極其危險的人物」。(截自電視畫面 )
遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)
遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)

蔣凱文 MIT 紐約市

上一則

邊界偷渡家庭增加…類似川普初期 移民危機再現

延伸閱讀

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生涉嫌…潘勤軒連夜逃至紐約

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生涉嫌…潘勤軒連夜逃至紐約
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
耶魯華裔碩士生遭槍殺 警方懷疑非隨機作案

耶魯華裔碩士生遭槍殺 警方懷疑非隨機作案
下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

2021-02-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷
北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行

北大「神童」趙鵬 34歲執掌華爾街投行