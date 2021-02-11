偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

康州紐黑文市警方10日證實了本報的獨家報導，將來自上海的麻省理工學院(MIT )29歲中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)，列為涉嫌槍殺耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文 (Kevin Jiang)的關係人，並稱潘勤軒駕駛偷來的麻州車輛逃逸，並攜帶槍枝，「是極其危險的人物。」呼籲全美協尋。

紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)在記者會上表示，上周六(6日)晚8時半左右，蔣凱文在East Rock社區遭人槍殺，案件發生後不久，西黑文(West Haven)警方曾接到報警電話，稱有一男子在華盛頓大道(Washington Avenue)Best Western酒店後的鐵軌上，「盯著一可疑車輛，舉止怪異」。

警方在現場盤查該名可疑男子，並將其扣留在酒店，而此人正是之後被警方高度懷疑涉及蔣凱文命案的潘勤軒；雷耶斯表示，潘勤軒隨後從扣留點脫逃，駕車逃離，據信已離開康州。

全美搜尋「關係人」 FBI也加入

「若任何人與潘勤軒有過接觸，都須格外小心，他是個極其危險的人物，且隨身攜帶槍枝。」雷耶斯說，不僅州警及地方警局，聯邦調查局(FBI)也參與調查此案，並在全美範圍內搜尋潘勤軒的蹤跡。9日有消息稱，他駕車進入紐約市 史泰登島。

但警方表示，目前並沒有確切證據最終認定潘勤軒就是此案兇手，而是暫將其認定為「關係人」(person of interest)，並以偷車罪名對他下達了搜捕令；如果落網，他的保釋金將高達30萬元，並將移回紐黑文後續審理。

MIT風雲人物 曾獲國際奧數銀牌

潘勤軒目前為麻省理工學院計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的研究人員，該實驗室被譽為「世界上最重要的計算機科學和信息技術研究中心之一」；不僅如此，他還參與了學院一個名為「全視野」(Omniscope)的大型研究項目。

2009年潘勤軒在高中時期，曾代表美國隊參加國際數學奧林匹克競賽，並獲銀牌(International Mathematical Olympiad Silver Medal)，同年8月進入麻省理工學院就讀本科；他當時在入學典禮的現場演奏鋼琴，校方還大篇幅報導，放置在官網招生頁面；潘在文中表達了對古典音樂的熱愛，並稱自己在祖父的親傳下長大。

記者9日晚查看時該網頁時仍可開啟，但隨後MIT有關潘勤軒的網頁已被關閉，截至10日晚仍未恢復。

據了解，潘勤軒現在麻省馬爾登(Malden)與他人共同擁有一處房產，根據該市評估數據庫，房屋市值為66萬7400元。

紐黑文警方呼籲全美各地的知情民眾提供有關潘勤軒的任何線索，熱線電話為(203)946-6304和(866)888-8477(TIPS)。