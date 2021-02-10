不滿律師辯論表現 川普怒吼：沒提彈劾審判不合憲

眾院彈劾前總統川普的首席彈劾經理人聯邦眾議員拉斯金，9日首先力陳彈劾川普的是尊循憲法。(美聯社)

前總統川普彈劾 案9日在參院開審，知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托(Bruce Castor)開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點：「對已卸任總統進行審判不合憲。」

川普法律團隊在一周前大換血。知情人士透露，川普主控律師在開場前突然調換順序，第一位出場的本應是肖恩(David Schoen)，卻換成卡斯托。

「第一位律師轉來轉去、沒有真正著墨違憲爭議。第二位律師表現適切。」共和黨 德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，「我看過很多律師和很多場辯論，這個辯護團隊不是我見過最好的。」

但與此同時，政治新聞網站Politico報導，川普對彈劾案前景充滿信心，除堅信他會無罪開釋，也相信自己對共和黨的影響力穩如泰山。

「沒錯，他就像不沾鍋。」一位前川普競選團隊成員說，「國會暴動後一個月來，情況已大致是：共和黨聯合起來在他背後力挺。」

川普戰友甚至認為，彈劾程序顯然對川普有利，審訊過程會讓川普看到誰是「變節者」，試圖將共和黨基礎從川普那裡推走的共和黨人，已招致草根階層強烈反對；該前川普陣營成員說：「要是有參議員敢投票定他罪，就代表他們是壞蘋果，會被川普一個個挑出來。」

川普的政治影響力在三周前幾乎降至最低點；無法用推特發文，歡送他去佛州的支持者不多，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)似已準備將川普趕出共和黨。

不過，幾位公開批評川普的共和黨國會議員，正陸續或即將被共和黨公開申誡懲處。

川普前助理表示，川普在海湖莊園一直與政治盟友和顧問保持聯繫，同時刻意保持低調，他在彈劾期間大打高爾夫球，是想藉此顯示自己「毫不在乎」；一旦彈劾結束，情勢就會改變，川普將逐漸重現公眾眼前，並將重心轉為「報復背叛他的共和黨人。」

川普將如何報復仍然不明，他也仍在考慮要使用什麼媒介重現世人眼前。

反川普保守派政治評論員克里斯托(Bill Kristol)表示，「大選以來的故事，出人意料地顯示共和黨對川普的忠誠和黨內支持者的力量。你以為川普選後的種種作為，包括對國務卿和副總統施壓去做出違憲之舉、試圖號召暴徒到華府等，會讓他垮台，但人們仍與他亦步亦趨，這實在令人吃驚、不可思議。」