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史無前例！參議員李希身兼彈劾案證人+陪審員+法官

編譯郭宣含／綜合9日電
民主黨參院最資深的佛蒙特州聯邦參議李希，9日主持參院審議前總統川普彈劾案，身兼三職，具有歷史意義。(美聯社)
民主黨參院最資深的佛蒙特州聯邦參議李希，9日主持參院審議前總統川普彈劾案，身兼三職，具有歷史意義。(美聯社)

民主黨籍聯邦參議員李希(Patrick Leahy，佛蒙特州)身為參院臨時議長，他將以證人、陪審員和法官三種身分參與前總統川普9日開始的二次彈劾案；川普律師對此表示抗議，李希則承諾會依法主持並公平審理。

李希在本次總統彈劾案身兼證人、陪審員與法官三職；一來是1月國會暴動時，80歲的李希在人在參院；二來，他也是決定是否依「煽動叛亂」給川普定罪的百名參議員之一；最後，他身為多數黨最資深議員，近期再次接下參院臨時議長大任，主持彈劾審理案的工作也落在他身上。

李希表示，他在參院講台發言和敲議事槌逾40年，他已準備好面對此次彈劾案；他受訪時表示：「我主持過數百個小時的審理，我不知道做過多少裁決。我從來沒讓任何人、任何共和黨或民主黨人說過我的裁決不公。」

不過川普的律師有不同看法，他們認為李希參與審理便證明他們的主張，即彈劾審理程序違憲，不過此說遭許多學者和知名律師反駁。

川普律師在8日提交的備忘錄寫道：「如今，彈劾案審理不是由首席大法官負責，而是一名有偏見和有政黨立場的參議員主持，據稱他擔任陪審員，同時也裁決相關議題。」

川普律師表示，李希在川普彈劾審理案參與多個角色，任何定罪都會構成法律挑戰。

由誰來主持官員的彈劾審理案，向來是模糊地帶；憲法的相關內容少之又少，僅說最高法院首席大法官應主持總統彈劾審理案。

不過首席大法官羅伯茲(John Roberts)已表明，他無意再次主持總統彈劾案；副總統賀錦麗身為參院主席本該是第二合理人選，但她也無意涉入高度政治化的審理之中。

因此責任落在身為參院臨時議長的李希身上，他必須在賀錦麗缺席時主持參院議會；其實李希1月就曾表示將主持彈劾審理，因為向來由參院臨時議長來主持非總統人士的彈劾審理。

「這並非我所求。」李希表示：「我希望確保工作盡善盡美，大家之後也能這樣回顧。」

李希9日開始審理前致信全體同仁，他承諾將公平審理。

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