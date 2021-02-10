56：44 參院認定彈劾川普程序合憲 10日啟動彈劾辯論

多項民調顯示贊成二度彈劾前總統川普，並定罪。圖為華府國家草坪前民眾置放標語，要求定罪川普，避免分裂共和黨。(美聯社)

聯邦參議院9日對前總統川普 上月煽動國會暴亂，展開彈劾 辯論程序，議員們重回事發現場，首度共同收看衝突當天的影片，氣氛沉重無語；經過聽取兩造辯論，參議院在共和黨 參議員卡西迪等6人倒戈下，以56票認定彈劾程序合憲，10日中午將啟動彈劾辯論。

說完「國會當然安全」就暴動

9日的辯論聚焦在參議院是否有權彈劾已下台的總統，民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，對川普的指控是史上對美國總統最嚴厲的指控；領導眾議院彈劾監察人團(impeachment managers)的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)在參議院說明彈劾案時，哽咽落淚。

拉斯金表示，他5日剛埋葬了自殺身亡的兒子，國會1月6日認證選舉人團結果，他邀請女兒和女婿到國會山莊觀看國會認證總統選舉結果；「我還跟他們說，當然是安全的，這裡可是國會。」

拉斯金說，在暴亂發生前，國會議員齊聚議場，兩黨議員都上前表達慰問，未料情況突然大變；劫後餘生的女兒告訴他，一度以為自己要死掉了，再也不想回到這裡；女兒說，她看到示威者揮舞帶著國旗的長竿，攻擊國會警察。

「參議員們，這不能是我們的未來，不能是美國的未來。」拉斯金說，「我們不能讓總統因拒絕接受美國憲法保障下的人民意志，就煽動暴亂，反對我們的政府和機構。」

民主黨爭取17票倒戈有難度

這場前總統川普拒絕承認敗選的最後困獸之鬥，也是美國史上首次由總統煽動支持者闖占國會的暴亂，造成5人喪命，眾議院上月以煽動判亂為名，在10名共和黨議員支持下通過彈劾，川普也成為史上唯一遭兩度彈劾的總統。

民主黨雖掌控參院，但至少仍要獲得17位共和黨參議員支持，方能將川普定罪；美國媒體在參議院辯論前就分析，共和黨參議員不願幫川普辯護，也不願投贊成票彈劾川普，因此依照三分之二多數規定，民主黨人要爭取到至少17位共和黨議員支持，有其難度。

拜登總統在白宮接見企業領袖討論新冠紓困案時表示，他的工作是處理新冠肺炎造成的人命和經濟傷害，「這是我的工作，參議院有他們的工作」，他不會收看彈劾案辯論的過程。

拉斯金代表眾議院在這場辯論中扮演檢方角色，他表示，對川普的指控是「基於殘酷冰冷的事實(cold, hard facts)」他播放暴亂當天的錄影畫面，中間也穿插川普對支持者喊話要「誓死鬥爭」、「前進國會」。

華爾街日報報導，坐在議場前排中央的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面無表情地看著自己在暴亂發生前，站在發言台捍衛選舉結果的畫面，沒多久議場就遭闖入。

共和黨參議員避看慘案重播

面對重播，不少共和黨參議員刻意避看，直到影片結束，全場鴉雀無聲；拉斯金接著講話時，大家才鬆了口氣，有人翻看資料，有人埋頭寫筆記。

擔任辯方的川普律師卡斯特(Bruce Castor)力阻彈劾案繼續進行，指控這是政治影響彈劾，真正原因是民主黨人擔心在2024年總統大選中，選民會支持川普。

另一名辯論律師肖恩(David Schoen)說，政治力作祟將使得這場審判分裂美國。

經過4小時的辯論，參院唱名表決，有56票贊成、44票反對，確認彈劾程序合憲；相較川普彈劾案日前首度在參院表決是否違憲時，共和黨又有一人倒戈；這些共和黨參議員包括卡西迪(Bill Cassidy)、羅姆尼(Mitt Romney)、賽瑟(Ben Sasse)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)與圖米(Pat Toomey)。

卡西迪事後表示，自己是公正審判，聽過兩造辯論的人都會發現，川普團隊一直在避重就輕，不討論最重要的的問題。

參議院10日起開審，周六、日也不放假，直到彈劾程序完成；兩造會分別花上數天時間，完成各16小時的辯論，在此期間雙方都可以提出表決動議，或邀請證人作證，民主黨已預告將提新證據。