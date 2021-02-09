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打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

編譯林梅婕／綜合8日電
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

紐約市驚傳一名70多歲男子7日上午接種新冠肺炎疫苗25分鐘後倒地不起，隨後送醫不治；目前衛生當局仍在釐清死因，死者身分尚未公布，也還無法確定其死因與接種疫苗是否有關。

紐約州衛生廳廳長祖克(Howard Zucker)8日發表聲明，位於曼哈頓的疫苗接種服務處賈維茨中心(Jacob Javits Convention Center)，一名男子在接種疫苗25分鐘後當場昏倒，急救人員迅速趕抵現場並立刻對他急救，但送醫後仍宣告死亡。

紐約衛生廳廳長：死者無過敏反應

現階段有關接種新冠肺炎疫苗後出現不良反應的案例，仍十分罕見，其中大多是常見的過敏反應所引發的過敏性休克；祖克也澄清：「初步研判，死者並沒有出現任何對疫苗的過敏反應。」

男子倒地後醫護人員對其進行15分鐘的必要性觀察，但都沒有出現任何痛苦掙扎或不良的反應；官方人員並未公布男子接種哪一家藥廠的疫苗。

紐約市消防局表示，該病患於8日上午11時由老年護理中心的人員送至當地醫院，但沒多久院方就宣告死亡。

祖克的聲明中強調，他與其他公衛專家仍一致認為疫苗是「安全的，且應時時刻刻保持警覺，持續戴口罩和保持社交距離，疫情會有終結的一天。」

祖克說：「我鼓勵所有符合接種資格的紐約州民，都應接種疫苗。」

目前紐約市已有近100萬人接種疫苗，紐約州則至少有150萬人完成第一劑疫苗接種；據稱，全國每日接種疫苗的人數已大幅超越感染人數，平均一天接種近140萬劑疫苗。

據統計，全美至少3200萬人已接種第一劑疫苗；另約970萬人完成兩劑疫苗的接種。然而，自12月疫苗釋出以來，仍有極少數的案例是在接種後因不明原因死亡。

疫苗 紐約市 過敏

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