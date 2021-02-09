以為輕症…共和黨眾議員萊特染疫 住院兩周病歿

共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫病歿，成為現任國會議員首例。(美聯社)

現任國會議員當中，出現染疫身亡首例。共和黨籍德州聯邦眾議員 萊特(Ron Wright)感染新冠病毒後住院兩周，到7日仍宣告不治，享壽67歲。

萊特國會辦公室8日發表聲明，證實萊特染疫病逝的消息，也透露過去幾年來萊特一直接受癌症 治療；眾院 8日在程序會議(pro forma session)上為萊特默哀。

聲明中指出，萊特7日安詳辭世，妻子蘇珊(Susan)陪伴在側，「他現在已經返回天主面前。」聲明中指出，萊特夫妻雙雙感染新冠病毒之後，在達拉斯的貝勒爾醫院(Baylor Hospital)已經住院兩周。

來源：CBS News YouTube頻道

2020年11月大選當中，萊特贏得連任，進入第二任任期；萊特病逝之後，使得眾院在今年裡將有五個席次必須進行特別選舉；2020年12月底，剛當選的共和黨籍路易斯安納州聯邦眾議員雷特洛(Luke Letlow)，在宣誓就職幾天之前，染疫病逝，享年41歲。

今年1月21日，萊特國會辦公室發表聲明表示，萊特接受新冠病毒檢測結果呈現陽性。

當時，萊特曾發表聲明說：「我有一些輕微症狀，不過大致上覺得還好，這星期我將會在家裡繼續工作，為德州第六選區人民服務。」

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)8日發表聲明表示，為萊特病逝的消息深感哀傷，在這段艱難時期為萊特遺孀蘇珊及兒女誠摯禱告。

萊特國會辦公室在8日的聲明中同時表示，萊特過去幾年來在眾議員職務上努力服務的同時，也在接受癌症治療。

聲明中寫道：「萊特直到人生旅遊尾聲，仍然保持機智與樂觀，如同親朋好友及選民熟識的他。儘管經過多年痛苦的癌症治療，有時候因此身體非常虛弱，萊特仍然堅持繼續站起來，繼續工作，鼓勵身邊的人，向慈祥父親一樣提供建議。」