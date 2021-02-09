變種病毒擴散、衝擊企業復甦…想逛街旅遊 恐等到年底

全美疫苗接種進度緩慢、病毒變種擴散，衝擊企業全面復甦。圖為新罕州一家工具店去年底在募工。(美聯社)

新冠病毒疫苗 緩慢開打，新的變異毒株染感病例接踵浮現，已讓許多預期在今年恢復正常營運的部分企業主希望落空。

華爾街日報(WSJ)報導，華爾街部分大型企業的領袖、分析師和投資人表示，人們至少要到今年底才有可能恢復旅遊，以及到實體店面購物。

部分執行長表示，消費者行為最快會在春季復甦，但也可能稍晚，甚至要到明年。

「經濟成長取決於全球有效的疫苗計畫。」高盛(Goldman Sachs Group)執行長索羅門(David Solomon)說：「如果沒有疫苗，經濟復甦勢必會延緩。」

疫情 前景不明，勞工有些可居家上班，有些則必須到現場，隨著居家避疫令變成日常，人們的消費習慣也逐漸改變；快速轉變讓金融預測更加複雜，消費者行為更難預測。

奢侈品集團Capri控股集團董事長兼執行長艾多(John Idol)說，短期的避疫限制讓多家商店暫時關閉。

至於驅動奢侈品銷售的旅遊業，艾多認為至少要到明年5月才會有客人回流，「我們不認為全面接種疫苗，在明年之前足以創造安全的國際旅遊」。

航空產業的貿易團體在去年需求暴跌三分之二後，謹慎應對復甦，今年1月的預訂同比去年減少70%。

「面對新一波疫情爆發和新的變異毒株，慶幸疫苗降世且普及，但全球航空業有序復甦的樂觀情緒已然破滅。」國際航空運輸協會(IATA)總幹事德朱尼亞克(Alexandre de Juniac)表示，「全球目前的避疫情況比過去12個月來還慘。」

BP公眾有限公司(BP PLC，前稱英國石油)執行長盧尼(Bernard Looney)說，疫情今年初可能將持續影響油氣巨擘，能源需求的復甦將待疫苗推行與效能而定。

目前美國 約十分之一人口已接種第一劑新冠疫苗，但公衛專家表示，美國要達到群體免疫之路仍非常遙遙。