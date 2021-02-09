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加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

疫苗接種慢、變種傳播快… 遠距教學擬上到秋季

編譯陳韻涵／綜合8日電
經過近一年的停課避疫後，原本準備復課的學校如今受變種新冠毒株威脅，可能繼續施行遠距教學到秋季。圖為聖安東尼的一名學生正在遠距學習。（美聯社）
經過近一年的停課避疫後，原本準備復課的學校如今受變種新冠毒株威脅，可能繼續施行遠距教學到秋季。圖為聖安東尼的一名學生正在遠距學習。（美聯社）

經過近一年的停課避疫後，原本準備復課的學校如今受到變種新冠毒株的威脅，可能繼續施行遠距教學到秋季。

北卡羅來納州杜倫(Durham)地區學校的發言人薩德斯(William Sudderth III)說：「我們對於新冠肺炎在學年伊始根除，不抱幻想。」

該區學校去年3月起停課避疫，全面改採遠距教學；校區主管上周宣布，將維持遠舉教學至本學年結束。薩德斯說：「疫情發展將決定我們怎麼做。」

對於這個學生人數3萬2000人的學區，1月恢復當面授課的標準是檢測確診率4%以下。

拜登總統將重啟校園視為施政要務，但政府官員如今得考量傳播力更強的變種毒株，且教師仍在等待接種疫苗。許多家長要求學校全面重啟，另有人不放心在疫苗普及前讓孩子返校上課。

首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)上月表示，政府希望春末夏初讓學生接種疫苗；在那之前，各校區將準備好迎接下個學年。

德州最大的「北區獨立學區」(Northside Independent School District)總監伍茲(Brian Woods)說：「即便是2021-22學年，仍可能假定學生尚未接種疫苗，或至少許多人還沒打疫苗。」 

這可能表示，對教師更友善的面授與遠距雙軌教學會更好。伍茲表示，「校方必須考量各項議題，有些家長希望學生全面線上授課，我們做得到，但是否願意？」

加州的西康特拉科斯塔聯合學區(West Contra Costa Unified School District)推行了嶄新的2021-22 K-12虛擬學院。

教育局官在網上聲稱：「我們在疫情之下學到的一件事情是，教育與學習已然不同，這已經不再是我們熟悉的『正常』了。」 

伊娃‧莫斯柯維茨(Eva Moskowitz)在紐約市擁有47所成功學院特許學校(Success Academy Charter Schools)，學生人數達2萬人，「我希望我們不用當面授課與遠距教學雙軌進行，我不想在審慎思考前貿然行事。」

成功學院的學生在學年之初，已透過筆電或平板電腦遠距教學，莫斯柯維茨原本希望在5月28日結束的學年終結這項計畫，而8月2日開始的2021-22學年將會雙軌並行。

疫苗 學區 教育局

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