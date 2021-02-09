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加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

評川普「疫情處理」 拜登：比我們想像更糟

編譯郭宣含／綜合8日電
拜登總統受訪時表示接手前政府處理疫情的爛攤子，同時指出大批婦女因疫情失業為國家緊急狀態。(美聯社)
拜登總統受訪時表示接手前政府處理疫情的爛攤子，同時指出大批婦女因疫情失業為國家緊急狀態。(美聯社)

拜登總統在上任後首次接受電視專訪中表示，川普政府對新冠肺炎的防疫工作，「比我們想像更糟」；拜登並指出，2020年有近300萬婦女離開職場，孩童在疫情間的心理健康議題也可能攀升，這些都已構成了國家緊急狀態。

拜登在「哥倫比亞廣播公司晚間新聞」(CBS Evening News)7日訪問中表示：「這構成國家緊急狀態，這真的是國家緊急狀態。」

來源：CBS Evening News YouTube頻道

拜登表示，他與幕僚發現川普政府因應疫情比想像中更糟，「他們說有很多可用疫苗，結果狀況卻不是這麼一回事，因此我們才想盡辦法加速生產。」

拜登首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，須有75%美國人接種新冠疫苗，全國才能達到群體免疫；以目前單日接種130萬劑新冠疫苗的速度，CBS新聞估計在今年底以前，無法為75%美國人接種完成。

「我們等不了那麼久。」拜登舉例如何加速接種說，日前美式足球聯盟(NFL)主席古德爾(Roger Goodell)表示，全美32個足球場可利用作疫苗接種站。

主播諾拉．歐唐納(Norah O'Donnell)問道：「你打算用這些NFL足球場來接種疫苗？」

若疫苗足夠 開放32足球場接種

「我們絕對會。」拜登指出，「我告訴我的團隊可使用這些運動場，而且我也覺得我們用得到，但前提是我們有足夠疫苗，實情是我們沒有。因此我們正盡力推動生產更多疫苗。」

歐唐納問道：「你是美國總統、總司令。你會去跟生技公司莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)說，我們需要更多疫苗嗎？」

「會，我們早就這麼做了。」拜登表示，「不過，若要說我們可在今年夏季以前生產大量疫苗，並達到群體免疫，這難度很高。」

復學要安全 對人數通風有要求

拜登在訪問中贊同歐唐納的看法，未到校上課的孩童正面臨心理健康緊急狀況。

面對歐唐納詢問能否開放學校讓孩童復學，拜登表示：「我認為要復學，但必須要「安全」復學，教室人數必須減少，通風設備也須持須運作。」

拜登說，聯邦疾病防治中心(CDC)委會將提出有科學支持的看法，「我想最快10日，就會公布開放學校的最低要求。」

拜登就任首日就簽署行政命令，將重新開放學校列為百日內首要重點；CDC預計本周公布復學準則。

拜登總統受訪時表示大批婦女因疫情失業為國家緊急狀態。圖為密西根州一位女美髮師去年...
拜登總統受訪時表示大批婦女因疫情失業為國家緊急狀態。圖為密西根州一位女美髮師去年5月蘭興市州政府前為顧客剪髮，表達因為疫情被禁止開業的陳情抗議。(美聯社))
拜登總統(右)8日受訪時表示接手前政府處理疫情的爛攤子，同時指出大批婦女因疫情失...
拜登總統(右)8日受訪時表示接手前政府處理疫情的爛攤子，同時指出大批婦女因疫情失業為國家緊急狀態。(截自CBS視頻)

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