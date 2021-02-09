我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

日增病例 今年首度低於10萬…1成美國人已打疫苗

編譯郭宣含／綜合8日電
全美大約10%的民眾已經接種疫苗。圖為紐約市一名婦女接受疫苗注射。(美聯社)
全美大約10%的民眾已經接種疫苗。圖為紐約市一名婦女接受疫苗注射。(美聯社)

美國新冠肺炎疫情持續降溫，上周新增確診病例大減，7日並出現今年首次單日新增確診降至10萬人以下；目前全美約10%人口已接種至少一劑疫苗；儘管疫情數據好轉，但聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲各州勿放寬防疫措施，因有新研究發現，曾染疫者體內防疫機制若弱化，仍可能遭傳染力更強的變種病毒二次感染。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日在白宮記者會中表示：「我們還未控制住疫情，新冠變種病毒威脅仍在，我直接呼籲各位不要放寬防疫措施。」

根據CDC數據和華盛頓郵報(WP)統計，美國目前平均單日接種140萬劑新冠疫苗，比上周接種量增加6%；截至8日，全美已配送5930萬劑新冠疫苗，逾970萬人、即2.9%人口接種完兩劑疫苗，3234萬人、即9.8%人口至少接種一劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至8日晚間，全球新冠肺炎確診1億644萬2696例、死亡232萬4110人；美國新冠確診2708萬3278例、死亡46萬4831人。

1月初飆高的疫情數字在近日穩定下降；根據紐約時報統計，美國7日新冠新增確診8萬7889人，不僅比過去一周單日平均減少25%，也比過去兩周單日平均降31%；約翰霍普金斯大學統計上次單日新增確診不到10萬人，是在去年11月2日。

全美新增確診數據中以加州減幅最大，上周平均單日新增確診大減48%，僅有俄勒岡、阿肯色、佛蒙特州和波多黎各新增確診攀升。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，截至8日，全美新冠住院病患共8萬55人，比上周平均減少約15%，比過去兩周平均下降約26%；加護病房的新冠病患共1萬6174人，降至去年11月19日以來新低。

美國7日新增1301人染疫病歿，低於1月12日高峰4406人，比上周平均減2.5%，也比過去兩周平均減少8%；整體而言，美國大約每704人中，就有一人染疫病歿。

隨著防疫漸有起色，多州州長開始放寬防疫措施，同時美國目前至少發現三種變種病毒，包括傳染力提升30%至40%的英國變種病毒。

瓦倫斯基呼籲各州勿放寬防疫措施，「我拜託諸位繼續保持警戒，不斷大量出現的新冠變種病毒是一大顧慮與威脅，恐反轉最近漸有起色的趨勢。」

遭先前的新冠病毒株感染又復原者須當心，新研究指出，他們仍可能遭新冠變種病毒二次感染；紐約西奈山醫院研究團隊教授希爾凡(Stuart Sealfon)表示：「先前染疫不代表免疫通行證，再次感染的風險依舊很高。」

美國 變種病毒 防疫

上一則

評川普「疫情處理」 拜登：比我們想像更糟

延伸閱讀

變種病毒擴散 逛街旅遊恐等到年底 衝擊企業復甦計畫

變種病毒擴散 逛街旅遊恐等到年底 衝擊企業復甦計畫

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國

南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國
首位不幸染疫身亡現任美議員 萊特過去積極挺台

首位不幸染疫身亡現任美議員 萊特過去積極挺台

熱門新聞

拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國