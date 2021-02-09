日增病例 今年首度低於10萬…1成美國人已打疫苗

全美大約10%的民眾已經接種疫苗。圖為紐約市一名婦女接受疫苗注射。(美聯社)

美國 新冠肺炎疫情持續降溫，上周新增確診病例大減，7日並出現今年首次單日新增確診降至10萬人以下；目前全美約10%人口已接種至少一劑疫苗；儘管疫情數據好轉，但聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲各州勿放寬防疫 措施，因有新研究發現，曾染疫者體內防疫機制若弱化，仍可能遭傳染力更強的變種病毒 二次感染。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日在白宮記者會中表示：「我們還未控制住疫情，新冠變種病毒威脅仍在，我直接呼籲各位不要放寬防疫措施。」

根據CDC數據和華盛頓郵報(WP)統計，美國目前平均單日接種140萬劑新冠疫苗，比上周接種量增加6%；截至8日，全美已配送5930萬劑新冠疫苗，逾970萬人、即2.9%人口接種完兩劑疫苗，3234萬人、即9.8%人口至少接種一劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至8日晚間，全球新冠肺炎確診1億644萬2696例、死亡232萬4110人；美國新冠確診2708萬3278例、死亡46萬4831人。

1月初飆高的疫情數字在近日穩定下降；根據紐約時報統計，美國7日新冠新增確診8萬7889人，不僅比過去一周單日平均減少25%，也比過去兩周單日平均降31%；約翰霍普金斯大學統計上次單日新增確診不到10萬人，是在去年11月2日。

全美新增確診數據中以加州減幅最大，上周平均單日新增確診大減48%，僅有俄勒岡、阿肯色、佛蒙特州和波多黎各新增確診攀升。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，截至8日，全美新冠住院病患共8萬55人，比上周平均減少約15%，比過去兩周平均下降約26%；加護病房的新冠病患共1萬6174人，降至去年11月19日以來新低。

美國7日新增1301人染疫病歿，低於1月12日高峰4406人，比上周平均減2.5%，也比過去兩周平均減少8%；整體而言，美國大約每704人中，就有一人染疫病歿。

隨著防疫漸有起色，多州州長開始放寬防疫措施，同時美國目前至少發現三種變種病毒，包括傳染力提升30%至40%的英國變種病毒。

瓦倫斯基呼籲各州勿放寬防疫措施，「我拜託諸位繼續保持警戒，不斷大量出現的新冠變種病毒是一大顧慮與威脅，恐反轉最近漸有起色的趨勢。」

遭先前的新冠病毒株感染又復原者須當心，新研究指出，他們仍可能遭新冠變種病毒二次感染；紐約西奈山醫院研究團隊教授希爾凡(Stuart Sealfon)表示：「先前染疫不代表免疫通行證，再次感染的風險依舊很高。」