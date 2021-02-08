拜登新政「大赦」移民？ 數百萬無證客期待

拜登總統提出移民法案，可能「大赦」數百萬名符合資格的無證移民，為他們申請成為公民鋪路。圖為德州庇護所的無證移民。(美聯社)

許多住在紐約州長島 的無證移民多年來擔心遭遣返，而今拜登總統提出移民法案，可能「大赦」數百萬名符合資格的無證移民，為他們申請成為公民鋪路。

「我很感激，能有辦法成為公民會更興奮。」住在漢普頓海灣(Hampton Bays)的31歲加洛(Andrey Garro)說：「這裡基本上是我的國家，我在此成長，美語是我的主要語言。」

哥斯大黎加裔的加洛五歲時被父母帶來美國，簽證一年後過期，但他在此落地生根，2013年才獲得聯邦「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫的暫時保護，

許多長島的無證移民畢生擔心被遣返，他們大多有繳稅卻未能取得失業補助、減稅優惠甚至沒有健保。

無黨派智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)統計，2018年約有8萬9000位無證移民住在長島，僅次於49萬人的紐約市 。

拜登所倡議的移民改革計畫，允許約1100萬名非法居留者，若符合某些背景查核，並有繳稅，可申請合法身分。

58歲的長島居民托馬斯(Tomas)樂見支持移民的總統，他自1987年薩爾瓦多內戰時便逃來美國，在美國擔心受怕地住了34年；他1980年代末期在長島賺取4.25元的時薪，現在時薪則為18元；他認為，身在美國更能金援家鄉親屬。

無黨派研究機構「財政政策中心」(Fiscal Policy Institute)上周公布報告指出，若拜登的移民法案通過，可望為紐約帶來經濟復甦。

該研究指出，無證移民家庭 平均收入3萬3000元，若能成為公民則可望增至3萬9500元；整體而言，給予無證移民公民權，可透過徵收州與地方稅的方式，為紐約帶來3億元的稅收。