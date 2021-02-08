最新民調：拜登抗疫表現 美三分之二民眾肯定

最新民調顯示，多達三分之二的民眾對新總統拜登政府控制疫情的表現感到滿意。(美聯社)

據美國廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)最新民調 顯示，多達三分之二的民眾對新總統拜登 政府控制疫情的表現感到滿意；儘管上任僅僅兩周，民眾對拜登政府的抗疫領導力滿意度，是不滿意度的兩倍，這是該民調於前任總統川普執政期間從未有過的紀錄。

這項民調在去年3月中旬的調查指出，民眾對川普處理疫情的滿意度為55%，是其執政四年內唯一出現一次滿意度大於不滿意度的紀錄；之後的一整年，民眾對川普疫情處理滿意度就直線滑落，去年7月至10月的民調，川普疫情處理的不滿意度甚至一度高達六成。

該民調中拜登的民主黨及獨立選民支持者的滿意度都相當高，分別為96%和67%，雖然兩黨分化的現象有惡化的趨勢，但共和黨選民對拜登處理疫情的滿意度也有33%。

同時，該民調也反映民眾對拜登的紓困 計畫給予極大認可，即使國會兩黨對該計畫抱持相當的歧見，仍獲得近乎九成的民眾支持；多達49%的民眾認同拜登與民主黨人單方面集體通過金額高達1.9兆元紓困計畫，但也有40%的民眾支持較小型的紓困計畫，其中包含少部分共和黨人，僅10%認為目前無需任何紓困。

兩黨間的分歧亦持續增加，共和黨人中僅24%支持白宮的抗疫政策，53%偏好規模較小的紓困計畫，但獨立選民中也有多達51%支持小型紓困計畫；而民主黨人中則是超過四分之三支持白宮政策。

雖然拜登政府一面倒的做法也面臨許多批評，被質疑與他在就職當天的「團結說」背道而馳，但白宮官員們引用公共機構的調查結果，表態支持白宮政策。

此外，約三分之二的民眾認為政府在疫苗資源上達到平均分配，其中61%的民主黨、68%的共和黨人和70%的獨立選民，但另外三分之一則認為疫苗接種程序不盡公平。