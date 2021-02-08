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紓困支票怎麼用？54%年輕人拿來「繳貸款」

編譯林育正／綜合7日電
大多數成人使用紓困支票償還貸款及儲蓄。(Getty Images)
大多數成人使用紓困支票償還貸款及儲蓄。(Getty Images)

紓困支票讓民眾的經濟壓力瞬間減輕不少，但不同年齡的使用方式也不盡相同；大多數成人使用支票支付貸款以及儲蓄。

根據人口普查局(US Census Bureau)調查，25歲至39歲的年輕人中，54%將紓困支票用來償還貸款，26%則是拿來儲蓄；40至54歲的民眾57%還貸款，22%儲蓄。

23歲的加州居民透納(Cameron Turner)就說：「假使無法預期接下來幾個月會發生什麼事，你根本沒有誘因和動機拿支票去消費。」而透納太太至今仍舊失業，因此決定先把支票存進應急金的帳戶。

勞工局統計，上周有77萬9000人申請失業補助，目前失業率約6.3%，導致許多民眾仍對財務狀況感到不安。

麻省理工學院管理學院教授帕克(Jonathan Parker)就說：「民眾失去消費能力的原因能分成很多面相，那些經常去餐廳用餐、到處玩、在酒吧花大筆錢的人消失了。現在除了訂閱影音串流娛樂服務嗎，大家不會花太多錢。」

根據去年6月的統計，近60%的民眾拿到支票用在日常開支，支付貸款則是第二名約13%。如此一來信用分數提升，信用卡的卡債更是八年來首次降低。信用報告公司也指出，2020年消費者卡債減少20%，千禧世代年輕人的卡債，也少了11%。此外資料也顯示，疫情期間消費者也減少使用信用卡和拖欠債務。

住在舊金山攻讀法律學位的凱特‧桑瑟(Kate Sumser)，她的第一筆支票用於繳房租、購買家用品和付清帳單。與她同住的父母，只能靠她的學生貸款勉強度日。

當他們收到第二張紓困支票，則立刻用來繳信用卡費，她說：「最理想的狀況當然是存起來，但真的別無選擇。」桑瑟期望新一輪的紓困方案，但在疫情妥善控制前，她已做好累積越來越多債務的心理準備。

疫情改變整體消費氛圍，使民眾儲蓄的金額也越來越多，紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)分析，消費者將第一張紓困支票超過三分之一的金額做為儲蓄。

大多數成人使用紓困支票償還包括汽車的貸款及儲蓄。(Getty Images)
大多數成人使用紓困支票償還包括汽車的貸款及儲蓄。(Getty Images)

支票 紓困 貸款

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