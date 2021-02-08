我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

「幫助中產階級家庭」葉倫：年薪6萬以下應獲紓困

記者顏伶如／綜合報導
財政部長葉表示年薪在6萬元以下的人就應獲得紓困金。(美聯社)
財政部長葉表示年薪在6萬元以下的人就應獲得紓困金。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時指出，個人年收入在6萬元以下的勞工，就應該拿到白宮1.9兆規模疫情紓困法案的紓困現金支票。她說：「具體細節仍有待確定，不過生活困難的中產階級家庭確實需要幫助。」

白宮日前表示，提案中金額1400元的第三輪紓困現金支票，民眾領取資格應該如何界定，白宮對於協商抱持開放態度。

葉倫7日在訪問中說：「拜登絕對願意與國會議員合作，商討如何界定資格才是公平的，他並不希望看到年收入30萬元以上的家庭拿到紓困支票。」

她表示，如果拜登紓困法案在國會過關，美國可望在明年恢復充分就業(full employment，又稱完全就業)。

葉倫表示，數千萬民眾迄今沒工作，美國仍然處於失業深淵，但拜登紓困法案將可帶動足夠的經濟成長，讓美國在2022年恢復充分就業。

來源：CNN YouTube頻道

然而，共和黨籍國會議員則指出，去年底國會才剛通過規模4兆元的紓困配套法案，拜登紓困法案金額過於龐大，可能為預算赤字添加不必要的負擔。

共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時指出，共和黨方面較願意支持規模僅約6000億元至7000億元之間的紓困法案。

某些共和黨議員也引述前財長桑默斯(Larry Summers)談話指出，拜登紓困法案如果通過，可能引來一發不可收拾的通貨膨脹。

曾任聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席的葉倫在訪問中說，中央銀行掌握足夠工具，能夠應付任何潛在的通膨危機。

她說，眼前需要解決的最迫切問題，就是處理疫情帶來的經濟衰退，包括失業、小型企業倒閉，並讓校園得以重啟。

紓困 拜登 美國

上一則

紓困支票怎麼用？54%年輕人拿來「繳貸款」

下一則

英國變種病毒傳播快 美國病例1天翻10倍

延伸閱讀

民調：拜登在德州比艾伯特更受歡迎

民調：拜登在德州比艾伯特更受歡迎
葉倫推銷拜登1.9兆紓困案 「明年恢復充分就業」

葉倫推銷拜登1.9兆紓困案 「明年恢復充分就業」
拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁
美聯社民調：2/3民眾指川普國會暴動有責任 47%支持彈劾定罪

美聯社民調：2/3民眾指川普國會暴動有責任 47%支持彈劾定罪

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？