「幫助中產階級家庭」葉倫：年薪6萬以下應獲紓困

財政部長葉表示年薪在6萬元以下的人就應獲得紓困金。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時指出，個人年收入在6萬元以下的勞工，就應該拿到白宮1.9兆規模疫情紓困 法案的紓困現金支票。她說：「具體細節仍有待確定，不過生活困難的中產階級家庭確實需要幫助。」

白宮日前表示，提案中金額1400元的第三輪紓困現金支票，民眾領取資格應該如何界定，白宮對於協商抱持開放態度。

葉倫7日在訪問中說：「拜登 絕對願意與國會議員合作，商討如何界定資格才是公平的，他並不希望看到年收入30萬元以上的家庭拿到紓困支票。」

她表示，如果拜登紓困法案在國會過關，美國 可望在明年恢復充分就業(full employment，又稱完全就業)。

葉倫表示，數千萬民眾迄今沒工作，美國仍然處於失業深淵，但拜登紓困法案將可帶動足夠的經濟成長，讓美國在2022年恢復充分就業。

來源：CNN YouTube頻道

然而，共和黨籍國會議員則指出，去年底國會才剛通過規模4兆元的紓困配套法案，拜登紓困法案金額過於龐大，可能為預算赤字添加不必要的負擔。

共和黨密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時指出，共和黨方面較願意支持規模僅約6000億元至7000億元之間的紓困法案。

某些共和黨議員也引述前財長桑默斯(Larry Summers)談話指出，拜登紓困法案如果通過，可能引來一發不可收拾的通貨膨脹。

曾任聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席的葉倫在訪問中說，中央銀行掌握足夠工具，能夠應付任何潛在的通膨危機。

她說，眼前需要解決的最迫切問題，就是處理疫情帶來的經濟衰退，包括失業、小型企業倒閉，並讓校園得以重啟。