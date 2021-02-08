我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

拜登：習近平骨子裡沒有民主 美中激烈競爭 避免衝突

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在7日晚播出的「60分鐘」 專訪中表示，他與中國國家主席習近平很熟，但他「骨子裡沒有一絲民主」。圖為時為副總統的拜登2015年9月歡迎來訪的習近平國家主席 。(美聯社)
拜登總統在7日晚播出的「60分鐘」 專訪中表示，他與中國國家主席習近平很熟，但他「骨子裡沒有一絲民主」。圖為時為副總統的拜登2015年9月歡迎來訪的習近平國家主席 。(美聯社)

拜登總統7日晚接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時表示，希望重新設定(reset)前總統川普任內的美中政策，即使中國國家習近平「骨子裡沒有民主」，兩國之間可以避免衝突產生，也可以尋求更多合作機會。他說，如此描述並非批評，但美國政府已開始針對香港、西藏及維吾爾族等問題對中國施壓。

談到習近平時，拜登說道：「他很聰明，也很強硬(He’s very bright and he’s very tough)，他並沒有，我這麼說並不是批評的意思，只是敘述事實，他骨子裡並沒有民主，就連一點點也沒有。但，問題是，我一直都對他說，我們並不需要衝突。」

拜登表示，美中之間肯定會有激烈競爭(extreme competition)，但不會以川普的方式跟中國打交道，這點習近平是清楚的，因為「他也傳達了訊息」。拜登說，接下來在面對中國時，「我們會把重點放在國際規則上頭」。

沒理由不給習打電話

對於1月20日就職典禮迄今仍未與習近平通電話，拜登解釋說，只是還沒有機會與習近平交談，「沒理由不給他打電話的。幕僚跟我說，我跟習近平曾經相處的時間，可能超過與其他世界元首相處的時間，因為我在副總統任內跟他有過24或25次私下會議」。拜登也說，曾跟習近平共同出差1萬7000哩，「我跟他滿熟的」。

拜登說，一旦與習近平通上話，屆時「將有很多事情可談」。拜登上台以來，已經與俄羅斯、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、西班牙、南韓、澳洲等國元首及北約(NATO)秘書長分別通過電話。

拜登就職典禮後，中國外交部發言人華春瑩對媒體表示，經歷過一些「非常困難和不平凡的時光後，中美兩國人民都值得擁有一個更好的未來」。北京方面也對拜登政府決定留在世界衛生組織(WHO)、重返巴黎氣候協議的宣布表示歡迎。

美聯社分析，對於美中關係發展，拜登政府不太可能大幅改變在貿易、台灣、人權、南海等議題的政策。

不會解除對伊朗制裁

伊朗問題方面，拜登在訪問中則說，暫時不會解除對伊朗的制裁，除非伊朗停止鈾濃縮(uranium enrichment)。伊朗在今年1月初宣布，已經恢復提高鈾濃縮純度，明顯觸犯2015年核子協議規定。

2015年，伊朗與美國等列強達成核子協議，德黑蘭同意凍結核計畫，換取各國解除懲罰性制裁。川普在2018年片面宣布退出協議，並對伊朗重新祭出制裁。拜登則說，將會重新加入伊朗核子協議。

拜登總統在7日晚播出的「60分鐘」 專訪中表示，他與中國國家主席習近平很熟，但他...
拜登總統在7日晚播出的「60分鐘」 專訪中表示，他與中國國家主席習近平很熟，但他「骨子裡沒有一絲民主」。(取自CBS電視網)

拜登 伊朗 習近平

上一則

民主黨擬提「兒童紓困案」 17歲以下每人發放3000元

延伸閱讀

葉倫推銷拜登1.9兆紓困案 「明年恢復充分就業」

葉倫推銷拜登1.9兆紓困案 「明年恢復充分就業」
拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁
美聯社民調：2/3民眾指川普國會暴動有責任 47%支持彈劾定罪

美聯社民調：2/3民眾指川普國會暴動有責任 47%支持彈劾定罪
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？