拜登：習近平骨子裡沒有民主 美中激烈競爭 避免衝突

拜登總統在7日晚播出的「60分鐘」 專訪中表示,他與中國國家主席習近平很熟,但他「骨子裡沒有一絲民主」。圖為時為副總統的拜登2015年9月歡迎來訪的習近平國家主席 。(美聯社)

拜登 總統7日晚接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時表示,希望重新設定(reset)前總統川普任內的美中政策,即使中國國家習近平 「骨子裡沒有民主」,兩國之間可以避免衝突產生,也可以尋求更多合作機會。他說,如此描述並非批評,但美國政府已開始針對香港、西藏及維吾爾族等問題對中國施壓。

談到習近平時,拜登說道:「他很聰明,也很強硬(He’s very bright and he’s very tough),他並沒有,我這麼說並不是批評的意思,只是敘述事實,他骨子裡並沒有民主,就連一點點也沒有。但,問題是,我一直都對他說,我們並不需要衝突。」

拜登表示,美中之間肯定會有激烈競爭(extreme competition),但不會以川普的方式跟中國打交道,這點習近平是清楚的,因為「他也傳達了訊息」。拜登說,接下來在面對中國時,「我們會把重點放在國際規則上頭」。

沒理由不給習打電話

對於1月20日就職典禮迄今仍未與習近平通電話,拜登解釋說,只是還沒有機會與習近平交談,「沒理由不給他打電話的。幕僚跟我說,我跟習近平曾經相處的時間,可能超過與其他世界元首相處的時間,因為我在副總統任內跟他有過24或25次私下會議」。拜登也說,曾跟習近平共同出差1萬7000哩,「我跟他滿熟的」。

拜登說,一旦與習近平通上話,屆時「將有很多事情可談」。拜登上台以來,已經與俄羅斯、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、西班牙、南韓、澳洲等國元首及北約(NATO)秘書長分別通過電話。

拜登就職典禮後,中國外交部發言人華春瑩對媒體表示,經歷過一些「非常困難和不平凡的時光後,中美兩國人民都值得擁有一個更好的未來」。北京方面也對拜登政府決定留在世界衛生組織(WHO)、重返巴黎氣候協議的宣布表示歡迎。

美聯社分析,對於美中關係發展,拜登政府不太可能大幅改變在貿易、台灣、人權、南海等議題的政策。

不會解除對伊朗 制裁

伊朗問題方面,拜登在訪問中則說,暫時不會解除對伊朗的制裁,除非伊朗停止鈾濃縮(uranium enrichment)。伊朗在今年1月初宣布,已經恢復提高鈾濃縮純度,明顯觸犯2015年核子協議規定。

2015年,伊朗與美國等列強達成核子協議,德黑蘭同意凍結核計畫,換取各國解除懲罰性制裁。川普在2018年片面宣布退出協議,並對伊朗重新祭出制裁。拜登則說,將會重新加入伊朗核子協議。