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華裔青年遭警擊斃 家人提告 「他已舉高雙手投降」

記者張筠╱華盛頓報導
陳智博(右一)去年底被州警槍殺，家人近日提告聯邦政府，並要求州檢察長徹查此案。（陳智博家人及律師提供）
陳智博(右一)去年底被州警槍殺，家人近日提告聯邦政府，並要求州檢察長徹查此案。（陳智博家人及律師提供）

賓州19歲青年陳智博(Christian Hall)，去年底因受抑鬱情緒折磨，精神錯亂走在高速公路上，警方據報到場後，疑陳智博持槍指向警察，遂開槍將其射殺。陳的家人不服，日前向聯邦法院提出民事侵權告訴，代表律師克魯普(Ben Crump)6日表示，目擊者當場拍下的視頻，顯示案情與警方說法完全不同，陳智博當時已舉起雙手投降，家屬要求賓州檢察長徹查此案。

●警方說開槍：他持槍指向警察

據當時報導，州警表示，陳智博去年12月30日持槍站在門羅郡(Monroe County)漢彌爾鎮(Hamilton Township)附近的I-80高速公路上，行動異常，警方據報到達現場後，要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱其「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察」，因此警方開槍將他擊斃。

陳智博(Chen ZhiBo)是2002年被非裔養父、菲律賓裔養母費(Fe Hall)自中國領養來的孩子，來美後，一度居住紐約，後搬至賓州。

民權律師克魯普(Benjamin Crump)代表陳智博的家人，向聯邦法院提告賓州警方，並在網上發起名為「Justice for Hall」的請願運動(網址：https://bit.ly/2MJtJ2u)，要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案，為陳智博討回公道。

●律師看視頻：陳智博雙手高舉投降

克魯普6日接受本報訪問時表示，賓州警方沒有說實話，所做之事也與公平正義相悖，目擊者拍攝的視頻顯示陳智博當時已舉起雙手，沒有對警方構成威脅，「他的生命正在經歷危機(crisis)，需要的是幫助和引導，但當他舉起雙手時，得到的卻是無情的子彈。」

克魯普也是去年被明尼蘇達州警方壓頸致死的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)的代表律師，他表示，去年全美因佛洛伊德案件掀起「黑人命也是命」運動，現在一名華裔青年也被警方殘忍(brutal)地奪去生命，「我們必須要為這名華裔年輕人、以及眾多少數族裔家庭獲得平等的正義而奮鬥。」

同樣代表陳智博家人的律師雅各(Devon Jacob)表示，此案需要完全獨立且徹底的調查，要求賓州檢察長夏皮羅發起調查，避免州警和地方執法部門因經常合作辦案，導致調查不徹底。

●家人發起請願 網上已獲數千人支持

門羅郡地方檢察官辦公室日前發表聲明稱，在做出進一步決定前，仍需等待更多調查報告和相關信息；賓州檢察長辦公室也表示，根據賓州法律，除非門羅郡檢察官移交案件，否則州檢察長對此案沒有管轄權；不過克魯普6日對本報表示，檢察長夏皮羅已在考慮調查此案，陳智博家人在網上發起的請願，也已獲數千人支持。

克魯普還表示，陳智博家庭提出聯邦民權訴訟，「陳智博被警方殘酷殺害，這對他的家庭帶來巨大傷害」，陳智博的母親霍爾菲(Fe Hall)表示，「他當時正在尋求幫助，但卻慘遭殺害，而且槍殺他的人本該向他伸出援手。」

賓州州警也已證實，雖然地方檢察官和州警的調查仍在進行，但涉案的州警近日已返崗工作。

陳智博 賓州 警察

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