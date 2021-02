華裔青年遭警擊斃 家人提告 「他已舉高雙手投降」

賓州 19歲青年陳智博 (Christian Hall),去年底因受抑鬱情緒折磨,精神錯亂走在高速公路上,警方據報到場後,疑陳智博持槍指向警察 ,遂開槍將其射殺。陳的家人不服,日前向聯邦法院提出民事侵權告訴,代表律師克魯普(Ben Crump)6日表示,目擊者當場拍下的視頻,顯示案情與警方說法完全不同,陳智博當時已舉起雙手投降,家屬要求賓州檢察長徹查此案。

據當時報導,州警表示,陳智博去年12月30日持槍站在門羅郡(Monroe County)漢彌爾鎮(Hamilton Township)附近的I-80高速公路上,行動異常,警方據報到達現場後,要求他將武器放下,但後來他又伸手去拿槍,州警稱其「在某一時刻顯得不配合(uncooperative),並用槍指向警察」,因此警方開槍將他擊斃。

陳智博(Chen ZhiBo)是2002年被非裔養父、菲律賓裔養母費(Fe Hall)自中國領養來的孩子,來美後,一度居住紐約,後搬至賓州。

民權律師克魯普(Benjamin Crump)代表陳智博的家人,向聯邦法院提告賓州警方,並在網上發起名為「Justice for Hall」的請願運動(網址:https://bit.ly/2MJtJ2u),要求賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)徹查此案,為陳智博討回公道。

19yo Christian Hall needed HELP. On 12/30, he experienced a mental health crisis and @PAStatePolice were called to assist. Instead of helping Christian, deputies fatally shot him with his hands raised. This is NOT how cops should handle mental health crises! #JusticeForChristian pic.twitter.com/QVDggTq44u